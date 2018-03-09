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孟津中联水泥公司大力推行供给侧改革和环保改造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-19 09:13

　　植树节刚过，气温节节攀升，万物复苏，又迎来了水泥生产销售的旺季。

　　走进位于孟津县华阳产业集聚区的孟津中联水泥有限公司，水泥运输车辆络绎不绝，装车过磅次序井然，一派热火朝天的景象。

　　“节后各个工地复工后，水泥销量节节攀升，实现‘开门红’。”公司总经理杨远锋说，去年，得益于国家供给侧结构性改革举措，以及企业实行的绿色化工艺改造，企业销售收入近亿元，并实现建厂以来的首次盈利！

　　孟津中联水泥有限公司由中国联合水泥集团有限公司出资设立，年产水泥100万吨。企业每年消化周围电厂和钢厂产生的粉煤灰等固体废弃物20万吨，将其“变身”为绿色建材产品。去年，企业紧密结合供给侧结构性改革去产能计划，自律减排165天之余，大力实行提标改造，执行环保排放新标准，实现绿色转型的华丽转身。

　　作为从小在水泥厂附近长大的“水泥二代”杨远锋来说，粉尘弥漫、树木蒙灰曾经是儿时典型的水泥厂印象。可是走进除尘改造过后的孟津中联水泥公司，树叶光洁透亮、地面干净，工人在厂区间穿梭，脚上穿的劳保鞋一尘不染。

　　“我们每天都有专门的洒水车除尘，还加装了设在不同工序环节的‘空气净化器’。”杨远锋说着，指向传送带上方漏斗造型的除尘“利器”——高效电磁脉冲袋式除尘器。

　　去年6月以来，围绕水泥生产主要污染物的粉尘减排，孟津中联水泥公司投资600余万元对生产线的传送、提升、包装等环节进行了除尘改造，加装大大小小的除尘设施30余台，每立方米粉尘量从30毫克降为10毫克以下。

　　排放达标了，环保约束少了，给了企业更大的发展空间。随着市场的逐步回暖，企业去年扭亏为盈，上缴税金380余万元。

　　杨远锋介绍，今年，企业还计划投资300万元实行化验室“取样化验机械化”、开票室发货出货“无人值守智能化”等现代化改造，投资200万元进一步对生产现场、办公楼、绿地草坪等进行升级改造，提升生产环境，创建绿色工厂。

　　“将来这些改造完成后，将引入中子分析仪、无人值守称重系统等先进设备，进一步节约20%左右的人力成本，大步迈向无人化工厂。”杨远锋信心满满地说。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）
[ 责任编辑：席倩倩]
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