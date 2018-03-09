洛宁同步推进危房改造与“八改两增”工程

一边是年久失修的危房，摇摇欲坠；一边是刚刚落成的新房，安全敞亮。几天前，当记者来到洛宁县赵村乡南赵村85岁老人张改的家中时，看到老屋、新房形成强烈反差。“赶上了好时代。”提及享受危房改造政策建起的新房，老人言语里满是感激。

一边是年久失修的危房，摇摇欲坠；一边是刚刚落成的新房，安全敞亮。几天前，当记者来到洛宁县赵村乡南赵村85岁老人张改的家中时，看到老屋、新房形成强烈反差。“赶上了好时代。”提及享受危房改造政策建起的新房，老人言语里满是感激。

去年夏秋季节，频频降雨，张家原本残破不堪的土坯房更是变得岌岌可危。当时，只要天气预报有雨，村干部就会轮番前来“盯梢”，连阴雨天气，还要劝说老人就近到子女家中暂避。

去年9月，洛宁县下达新一批危房改造计划。南赵村时任驻村第一书记吉明照第一时间找到张改老人，当面帮她填写危房改造申请材料。村里随即召开村民代表会议，通过了包括张家在内的4户危房改造名单。很快，县乡两级实地调查核实、公示，结果出炉。张家危房破损严重获批新建，同村贫困户老宋家的宅子局部破损，将加以修缮。

按照政策，危房改造根据房屋破损程度，分为重建和修缮两种。其中，重建补贴15000元，修缮补贴5000元，资金直接补贴到户，有效杜绝“雁过拔毛”。

与深山区易地搬迁脱贫不同，浅山丘陵区和平原川区主要通过危房改造，实现困难群众的“安居梦”。“危房改造，首要讲究个‘准’字。”洛宁县住建局局长徐建生说，民生政策重在保基本、兜底线。在评定中，危房改造重点保障建档立卡贫困户、低保户、分散供养五保户和贫困残疾人家庭“四类人员”。

然而，在实际工作中，部分困难群众的房屋虽不属于危房，但居家环境凌乱不堪，有的厨房漆黑一团，有的旱厕臭气熏天，有的畜禽满院乱跑……

去年，洛宁县创新举措，在全面推进危房改造的基础上，针对建档立卡贫困户中的低保户和分散供养的五保户，按照每户不高于3000元的标准，探索开展“八改两增”工程，全方位改善困难群众生活环境，让破旧院落成为明亮新居。

所谓“八改”，就是改院、改厨、改厕、改门窗、改墙、改地、改照明、改习惯；“两增”，即增添或更新简单家具和基本家电。徐建生说，困难家庭的情况千差万别，“八改两增”并非全部实施，而是按照因户制宜、宜改则改、量力而行的原则，灵活确定建设项目。

天气转暖，贫困户杨秋香家里的玉兰花含苞待放，小院干净利落，屋里也井井有条。“过去，水泥路通到家门口，可院里依然是泥巴地，下雨出门难免两脚泥。”杨秋香家是残疾人家庭，经济条件有限，院子一直没有硬化，石棉瓦和木板围起的厨房，四下里透风漏雨。

去年10月，杨秋香家被确定为7户“八改两增”户之一，并敲定了改院、改厨、改厕三项工程。如今，小院铺上了水泥面，厨房、厕所翻修一新。

“钱不多，但要花到刀刃上。”徐建生说，改墙、改厨、改厕等小工程看似不起眼，但真正操作起来，备料、砌墙、粉刷等工序一样不少。考虑到困难家庭普遍缺劳力，而且为了节约成本，当地多由村“两委”出面，召集村内熟练匠人，组成施工队，统一建设，“给自家乡亲们干活，自然认真仔细负责，村民们也信得过”。

在洛宁，有的村庄还按照传统民居风格改建修复房屋院落，院子扎起篱笆，院中铺上石子路，不仅节约成本，而且清气大方，让人眼前一亮。目前，当地累计投资556万元，帮助1854户贫困户实施“八改两增”工程，让老院落换了新模样。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 马海 笑菊）