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住房公积金账户资金变动提醒短信取消了？相关部门这样回复……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 08:45

　　16日，市民赵先生拨打本报热线66778866反映，自去年4月以来，他的手机一直没收到过自己住房公积金账户资金变动的提醒短信。“我无法及时掌握公积金账户资金情况，万一账户上余额不足，不能及时足额还房贷，可能给我的信用带来不良影响。”赵先生说。

　　去年3月，赵先生通过住房公积金贷款在市区购买了一套商品房，因常年在外地，为及时掌握个人住房公积金账户资金情况，他在市住房公积金管理中心开通了手机短信提醒功能。可是，从去年4月开始，他再未收到过住房公积金账户资金变动的提醒短信。此后，他数次联系有关部门询问情况，但问题一直未得到解决。

　　市住房公积金管理中心信息技术科负责人说，按照上级统一要求，去年6月前后，市住房公积金办公系统进行了全面升级，升级后的新系统可向用户发送住房公积金账户资金变动的提醒短信。

　　此前，用户接收住房公积金账户资金变动的提醒短信由通信运营商提供。在系统改造过程中，因特殊原因，部分用户数据未能迁入新系统，因此，这些用户无法继续接收提醒短信。

　　该负责人说，如果赵先生想继续享受短信提醒服务，须持本人身份证原件和手机到市住房公积金管理中心任意一个柜台办理手机号码登记业务。同时，他还可以通过支付宝、“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号、洛阳市住房公积金管理中心网上服务大厅等渠道进行查询。

　　另外，赵先生还可以联系所在单位的住房公积金专管员，在网上业务大厅单位版上完善个人信息。信息完善后，如果他的住房公积金账户资金有变动，他将会收到提醒短信。（记者 郭学锋）

　　相关链接

　　通过哪些渠道可查询个人住房公积金？

　　●支付宝：登录个人实名认证的支付宝账户，在支付宝首页选择“城市服务”，在“政务”页面点击“公积金查询”进行查询。

　　●微信公众号：关注“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号，点击“便民服务”，选择“公积金查询”，填写个人登记预留的手机号后，即可查询。

　　●网上服务大厅：登录洛阳市住房公积金管理中心网上服务大厅，按要求填写个人登录信息后，即可查询。

　　需要提醒的是，从今天起，市住房公积金管理中心的市区营业厅和东城营业厅搬到市民之家(开元大道与永泰街交叉口西南角)5楼B区，您如果有业务方面的疑问，可到新办公地点或者拨打12329住房公积金服务热线咨询。
[ 责任编辑：史戎戎]
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