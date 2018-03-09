孟津县南石山村：三彩烧制讲环保 告别柴窑用气烧

“现在的炉温是562℃，再过一会儿就能开炉了……”日前，在孟津县朝阳镇南石山村洛阳九朝文物复制品有限公司厂区，三彩烧制师傅高贺看着一个仪表说。这个高精确度的炉温检测仪记录了唐三彩产业的“绿色之变”。

“现在的炉温是562℃，再过一会儿就能开炉了……”日前，在孟津县朝阳镇南石山村洛阳九朝文物复制品有限公司厂区，三彩烧制师傅高贺看着一个仪表说。这个高精确度的炉温检测仪记录了唐三彩产业的“绿色之变”。

高贺师傅当天烧制的是一批三彩马，记者看到，炉具是一个长方体柜子，和常见的柴窑区别很大。“这是响应国家环境污染防治攻坚战上马的新工具，用电的，还有气炉。”高贺说，现在柴窑已经成了历史，烧制唐三彩主要用气窑和电窑。

“成品率高，不用看火加煤，干干净净，不见煤灰！”说起气窑和电窑的好处，国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺代表性传承人、洛阳九朝公司董事长高水旺赞不绝口，“虽然使用天然气成本比用煤高约一半，但气窑火焰均匀，素胎正品率从约七成增长到九成以上。扭扭阀门就能调节火力，免去了看火加煤的环节，节省了人工成本，算下来，综合成本下降了1/3！”

在南石山村煤窑和柴窑改气窑已成为一个潮流，该村在进行一场“绿色革命”。朝阳镇是古代唐三彩原产地、现代唐三彩发源地，中国唐三彩产业资源最丰富、人才最集中、工艺最优良、产业规模最大的专业镇。76家唐三彩生产企业集中在中国·洛阳三彩小镇项目所在地南石山村，产量占全国九成以上，被誉为我国“唐三彩第一村”。

去年，我市在环境污染防治攻坚战中大力推进煤改气、煤改电，孟津县实施了唐三彩行业专项整治。朝阳镇牵头与燃气公司签订协议，建设南石山村天然气管网约10公里，实现天然气户户通，并出台南石山村唐三彩行业污染治理奖补方案——拆掉一座煤窑或柴窑，奖励500元；建起一座气窑，最高补贴8000元。

当得知散煤燃烧是雾霾成因之一后，高水旺二话没说，投资兴建了4座电窑、3座气窑。在政策补贴下，他仅花了几万元。

目前，南石山村已拆除煤窑、柴窑136座，新建气窑、电窑199座，除保留少数煤窑和柴窑用于传统工艺展示和旅游观光外，76家唐三彩企业的生产全部实现了由煤窑、柴窑向气窑和电窑的转变。

去年，我市环境优良天数达210天，超过省定目标11天，比2016年多了44天，其中孟津县优良天数达272天，超出市定目标53天。传统唐三彩制作工艺也顺应时代发展，走上了绿色发展之路。（洛阳晚报记者 李琦 连漪）