全国人大代表、京孟种植专业合作社理事长吕妙霞：鼓励更多返乡人带乡亲走上致富路

近日，全国人大代表、京孟种植专业合作社理事长吕妙霞向记者表示，她带去的建议就是，支持更多有技术、有资金的人，加入到返乡创业的队伍中来，带领乡村广大农民共同创业，实现乡村振兴。

吕妙霞(受访者供图)

党的十九大报告提出，实施乡村振兴战略，促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

近日，全国人大代表、京孟种植专业合作社理事长吕妙霞向记者表示，她带去的建议就是，支持更多有技术、有资金的人，加入到返乡创业的队伍中来，带领乡村广大农民共同创业，实现乡村振兴。

之所以提出这条建议，吕妙霞说，是因为这与自己的创业经历有关。

2008年，回老家过年的吕妙霞，因看到村里很多人无所事事，萌生出了带领乡亲一起致富的念头。就是那一年，她不顾亲戚朋友的劝阻，放弃了在北京打拼近20年的事业，踏上回乡创业之路。

通过市场考察，吕妙霞发现，当时洛阳市场上销售的反季节水果大多是外地的，价格很高。她认为，孟津当地的土质很适合种大棚水果，而自己又有多年的水果销售经验，于是她决定在老家种植草莓。她积极引进国外草莓品种、高薪聘请专家、在村里建起67个大棚……

返乡创业的这9年间，吕妙霞累计投资5000多万元，建设草莓大棚420余个，带动5000多人就业。

这段经历也让吕妙霞深刻地感受到，农村天地广阔，农业潜力无限。

为了让农民们的脱贫致富路越走越宽，吕妙霞建议，希望国家进一步完善政策，加大政策支持力度，鼓励各类人才到农村创业创新，推进农业结构调整，促进农村一二三产业融合发展，不断推动农业稳定发展、农民持续增收。（洛阳晚报记者 李雨璐）