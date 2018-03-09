伊川12个项目集中开工

近日，伊川县举行第一季度重大项目集中开工仪式，12个项目集中开工，总投资56.7亿元。
近日，伊川县举行第一季度重大项目集中开工仪式，12个项目集中开工，总投资56.7亿元。
今年伊川县共安排重点项目101个，总投资400亿元，今年计划完成投资162.4亿元。此次集中开工的共有12个项目，总投资56.7亿元。
此次开工项目将对伊川县产业结构转型升级、经济社会持续健康发展起到积极作用。其中，伊川红星美凯龙商业中心项目总投资9.02亿元，总建设面积27.75万平方米。项目建成后，将甄选全国品牌家居、建材，满足我市及周边县市居民的消费需求。洛阳荆山车用悬挂控制技术研发项目总投资1.7亿元，项目投资方将与意大利萨维利公司合作研发智能农业机械，改变长期以来农机具与主机刚性连接的状况，采用配套开式定量泵系统的控制阀，更适合国内主机厂产品。平泉河生态体系建设项目是对市委、市政府“四河同治、三渠联动”要求的落实，总投资1.8亿元，总长5.4公里，其实施对改善伊河乃至伊川县生态环境，提升城市功能和形象具有重要意义。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 邵晓静 陈沛）
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