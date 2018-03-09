洛阳市农发行：加大信贷支农力度 助力乡村振兴战略

近日召开的全市农业发展银行行长会议透露，今年，该行将围绕乡村振兴战略，持续加大粮食安全、脱贫攻坚、棚户区改造等领域金融支持力度。其中，脱贫攻坚领域信贷将实现“三个高于”，即精准扶贫贷款增速明显高于全行贷款增速，深度贫困地区贷款增速明显高于所在地贷款增速、明显高于所在地金融同业贫困地区贷款增速。

近日召开的全市农业发展银行行长会议透露，今年，该行将围绕乡村振兴战略，持续加大粮食安全、脱贫攻坚、棚户区改造等领域金融支持力度。其中，脱贫攻坚领域信贷将实现“三个高于”，即精准扶贫贷款增速明显高于全行贷款增速，深度贫困地区贷款增速明显高于所在地贷款增速、明显高于所在地金融同业贫困地区贷款增速。 近日召开的全市农业发展银行行长会议透露，今年，该行将围绕乡村振兴战略，持续加大粮食安全、脱贫攻坚、棚户区改造等领域金融支持力度。其中，脱贫攻坚领域信贷将实现“三个高于”，即精准扶贫贷款增速明显高于全行贷款增速，深度贫困地区贷款增速明显高于所在地贷款增速、明显高于所在地金融同业贫困地区贷款增速。 市农发行是我市唯一的农业政策性银行。去年，该行持续加大信贷支农力度，为“三农”发展作出积极贡献。在保障粮食安全方面，投入粮食最低收购价贷款约2.7亿元，收购粮食超过1亿公斤；在支持产业扶贫方面，累计投放贷款近1亿元，助力农业产业化企业做大做强，持续发挥带贫作用；在推动新型城镇化方面，累计投放中长期贷款约6.7亿元，支持棚户区改造、水利基础设施建设等重点项目。 今年，市农发行将全面履行政策性银行职能，助力洛阳乡村振兴。一方面，该行将落实国家政策性粮食收储政策，及时足额保障中央、地方储备轮换和最低价收购的信贷资金供应，探索支持粮食产业链发展，推动形成“产加销”一条龙格局；另一方面，坚持精准扶贫、精准脱贫，重点支持农村交通扶贫、易地扶贫搬迁等项目建设，确保做到“三个高于”。此外，今年该行将开展“破冰行动”，开辟绿色通道，优化贷款流程，大力支持城市和县域棚户区改造。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 刘亚松）