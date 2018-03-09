洛阳市委党校2018年春季主体班开学

近日，市委党校2018年春季主体班开学。

近日，市委党校2018年春季主体班开学。

市委常委、组织部部长何伟出席开学典礼并作动员讲话。他强调，要提高政治站位，自觉增强深化理论武装、锤炼坚强党性的政治责任感，树牢“四个意识”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，积极推动党中央的决策部署和习近平总书记的重要指示在洛阳落地生根、形成生动实践。要强化使命担当，着力锻造适应新时代要求的过硬本领，更好地把党的十九大确定的宏伟蓝图和省委、市委作出的重大部署贯彻落实到本职工作之中。要大兴调查研究之风，找准工作抓手，为谋划工作、科学决策提供重要的依据和支撑，确保市委年度工作目标圆满实现。要务实重干，强化作风保证，做到心有所戒、行有所止，守住底线、不碰高压线。要严守纪律规矩，切实以优良的学风保证学习培训质量，为决胜全面小康、开启新时代洛阳全面建设社会主义现代化新征程作出更大贡献。

市委党校常务副校长、党委书记侯超英参加开学典礼。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 郑昌伟）