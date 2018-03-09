江西省总工会考察团来洛

近日，江西省总工会主席谢亦森率考察团一行来洛调研。江西省总工会党组书记、常务副主席饶剑明，副主席吴海平、吴福才、揭安全等随同来洛。

近日，江西省总工会主席谢亦森率考察团一行来洛调研。江西省总工会党组书记、常务副主席饶剑明，副主席吴海平、吴福才、揭安全等随同来洛。 近日，江西省总工会主席谢亦森率考察团一行来洛调研。江西省总工会党组书记、常务副主席饶剑明，副主席吴海平、吴福才、揭安全等随同来洛。 在洛期间，考察团来到中信重工机械股份有限公司、中国一拖集团有限公司，深入了解企业生产运行、科技创新、产品销售等情况，并参观考察了中信重工焦裕禄事迹展览馆、刘新安劳模工作室，一拖集团“幸福10号”职工服务中心等。对于我市企业创新工作方式，持续弘扬劳动精神、工匠精神，不断发挥劳动模范的示范带动作用，考察团给予了高度评价。 省总工会副主席梅宪宾，市政协副主席、市总工会主席吉振华等参加调研。（洛阳日报记者 孟山）