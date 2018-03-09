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“洛阳造”高清监视器跨出国门
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-19 09:13

　　昨日，在位于高新区的洛阳瑞光影视光电技术有限公司，技术人员正在老化实验室对下线的液晶监视器进行检验。该公司专为上合组织会议生产的桌面型监视器产品正陆续交付。

　　这家民企研发的监视器专用色彩校准系统，使监视器色彩还原度世界领先。其能显示全高清画质的监视器，主要应用于影视现场拍摄监看、节目后期编辑。该公司为全国八成以上专业电视台及影视制作机构提供产品，产品出口到多个国家和地区。（洛阳日报记者 潘郁 特约通讯员 王思臣 摄）
[ 责任编辑：席倩倩]
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