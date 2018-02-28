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中国移动洛阳呼叫中心招人啦！月综合收入3000-5000元！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-17 13:28

　　好消息来了，中国移动10086客服中心招聘启动啦！

月综合收入3000-5000元，上二休一！

这么好的工作快给需要的人看看！

　　招聘职位

　　中国移动10086接线客服(无销售性质)

　　工作地点：洛阳市洛龙区10086呼叫基地(包住宿)

完善的晋升体系

　　薪资待遇

　　月综合收入3000-5000元，上不封顶多劳多得。

　　上两天休一天，每天综合平均工作7-8个小时左右。

　　缴纳五险：养老保险+医疗保险+失业保险+工伤保险+生育保险

　　福利：月度员工生日会、团队竞赛、拓展训练、娱乐文化活动、节日福利等。

　　高额奖金制度：新人奖、业绩奖、管理奖、团队奖、月度奖。

整洁大气的办公环境

　　任职要求

　　1、年龄18-35周岁.男女不限.工作经验不限(应届生皆可)

　　2、高中、中专或以上学历有毕业证均可、会电脑操作

　　3、普通话标准、声音甜美。

　　具备良好的心理承压能力和业务学习素质。

暖心的员工福利

　　岗位职责

　　负责接听中国移动10086热线电话，

　　能够按照知识库及时准确回答客户问题，

　　受理用户咨询类问题等优质的服务，无销售性质。

优秀的的客服团队

　　报名方式

　　报名时间：2018年3月17日下午到19日上午12:00

　　报名电话　0379-60138668，0379-60165066

　　面试地址：洛阳钼都利豪国际饭店二楼广言会议室

　　备注：面试时需提供身份证复印件2张，学历复印件2张，简历2份。

　　公司简介

　　中国移动通信集团有限公司(简称“中国移动”)于2000年4月20日成立，注册资本3,000亿元人民币，资产规模超过1.72万亿人民币，客户总数8.5亿，基站总数超300万个，是全球网络规模、客户规模最大、市值排名领先的电信运营企业！
[ 责任编辑：马佳佳]
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