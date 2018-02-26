维护消费者权益 邮储银行洛阳分行在行动

为进一步增强金融消费者的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，根据监管部门、人民银行和消费者协会的要求，3月15日上午，邮储银行洛阳市分行在邮政大厦广场开展“非法集资百日宣传和3.15消费者权益日”集中宣传活动，市分行各部室经理及部室员工近百人参加了本次活动。

宣传活动启动仪式

为进一步增强金融消费者的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，根据监管部门、人民银行和消费者协会的要求，3月15日上午，邮储银行洛阳市分行在邮政大厦广场开展“非法集资百日宣传和3.15消费者权益日”集中宣传活动，市分行各部室经理及部室员工近百人参加了本次活动。

邮储银行市分行程相流副行长讲话

3月15日上午9:30分，广场宣传活动开始前，市分行程相流副行长做了活动动员讲话，强调本次活动的目的是通过开展消费者权益有关宣传工作，强化公众维护自身权益和防范非法集资的意识及能力，抑制其盲目投资冲动，引导公众树立正确的金融消费观念，切实维护消费者自身权益。

公交站台宣传

宣传活动中，邮储银行洛阳市分行工作人员开始到周王城广场、公交站台、周边社区等人流量大的地方开展宣传工作，得到了广大人民群众的一致好评。此次活动全区参与网点190个，共发放各类宣传资料3万余份，张贴海报380余份，制作微信宣传篇2篇，还通过设立咨询台、LED屏滚动播放宣传语、发送短信等多种形式开展。与此同时，辖内邮储银行各县(市)支行、城市支行也纷纷开展进社区、进超市、进乡村的宣传活动，全面营造“金融消费者权益日”活动氛围，取得了良好的社会效果。