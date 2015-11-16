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中央电视台《幸福账单》栏目来洛阳市海选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-17 09:23

　　中央电视台的名牌栏目之一《幸福账单》来我市海选了，有才艺、有梦想的您快快行动吧，说不定您的梦想账单就由央视来买单了。

　　《幸福账单》是中央电视台精心打造的一档“贴近老百姓生活，走进老百姓心里”的大型综艺栏目。节目集情感故事、才艺秀、游戏互动等元素为一体，通过普通人讲述账单背后的故事、参与定制游戏、最终赢得账单报销的形式，展现当今老百姓的幸福生活。

　　昨日，《幸福账单》全国海选走进洛阳活动正式启动。该活动面向洛阳的文艺爱好者、身怀绝技的民间达人进行招募，通过多场海选、初赛、复赛、决赛选拔选手晋级总决赛，总决赛优胜者将入选央视《幸福账单》选手库，有机会代表洛阳赛区登上央视舞台。

　　当天，通过《星光大道》《幸福账单》等节目为广大观众所熟知的洛阳歌手王向阳也来到现场，并透露一个好消息，在此次海选总决赛时，央视著名主持人朱迅将空降洛阳。

　　如果您有才艺、有梦想，就快快行动吧。

　　参赛年龄：6岁至60岁。

　　参赛准备：1分钟自我介绍、3分钟以内才艺展示，才艺类型不限，组合、个人均可，自备音乐(U盘)、服装等演出所需的道具。

　　晋级名额：海选不设晋级名额限制，晋级选手直接进入《幸福账单》栏目选手库，等待栏目组通知录制节目。

　　比赛形式：报账人简短表演，主持人进行采访，报账人讲述自己的故事和报账项目。

　　报名方式：选手可通过电话、现场报名等形式参与。

　　报名地址：老城区洛邑古城六千剧院一楼《幸福账单》洛阳组委会

　　报名电话：15011070397、18638800315、13717589755。

　　需要提醒的是，本次海选活动报名不收取任何费用。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：马佳佳]
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