给父母一份“亲情保健品”

儿女们应给父母一份“亲情保健品”，多些挂念，多承担起一些责任，多些问候和关怀，哪怕是一个电话也好，别总因为“忙”“没时间”而让亲情打折。

儿女们应给父母一份“亲情保健品”，多些挂念，多承担起一些责任，多些问候和关怀，哪怕是一个电话也好，别总因为“忙”“没时间”而让亲情打折。

市消协的消费维权志愿者“潜入”保健品讲座现场，打探不良商家的忽悠伎俩，对市民进行消费提醒。

事实上，这类保健品讲座基本都是一个套路：先是“专家”天花乱坠忽悠，接着营销人员热情地叫着“爷爷好，奶奶好”，打着亲情牌，灌着“迷魂汤”，最后送点大米呀，鸡蛋呀，以小礼物为饵，钓老人兜里的钱。

平心而论，不良商家的这种伎俩实在拙劣，完全称不上高明，之所以能让很多老人上当，是因为满足了老人的一些心理需求。

首先，人不到年老体衰的年纪，是无法真切体会老人对疾病的忧虑与畏惧、对健康体魄的渴求与希望的，而功能被夸大的保健品，恰好给老人提供了一条“健康捷径”。

其次，因为与子女缺乏必要的沟通，一些老人感到孤单、寂寞，情感容易出现空窗期，不良商家的每张亲情牌都是一种心理慰藉。这让老人觉得，买保健品既能享受营销人员“无微不至”的关心，又能排解孤独，慰藉心灵，还能防病、治病，打开钱包拿钱也就是顺理成章的事儿了，甚至有的老人明知这是骗局，也心甘情愿上当。正因此，空巢老人容易成为这些不良商家的“优质客户”。

营养专家认为，人体所需的营养，完全可以从日常饮食中获得，一般来说，没啥必要进补或吃保健品，健康长寿的秘诀从来不是服用保健品，而是愉悦的心情、合理的饮食和适当的运动。

想让老人远离保健品陷阱，需要对保健品营销活动进行监管，对涉嫌欺诈的营销活动依法进行处罚，从源头切断针对老人的保健品骗局，避免老人的钱包一再“失守”。更重要的是，儿女们应给父母一份“亲情保健品”，多些挂念，多承担起一些责任，多些问候和关怀，哪怕是一个电话也好，别总因为“忙”“没时间”而让亲情打折，同时可以教父母学习使用微信等通信软件，老人内心充实了，空闲的时间有事儿干了，自然就不会将心思放在购买保健品上。（新闻观察员 洛谭）