孙继先：不管付出多大代价，一定要突破进城（解放洛阳史志录）

1948年3月初，在解放洛阳战役正式打响前，作为华东野战军第三纵队司令员的孙继先接到了上级通知，要他和政委丁秋生领受攻打洛阳的任务。

被我军踏平的敌军核心阵地 （记者翻拍）

核心提示

1948年3月初，在解放洛阳战役正式打响前，作为华东野战军第三纵队司令员的孙继先接到了上级通知，要他和政委丁秋生领受攻打洛阳的任务。

孙继先回忆，陈赓司令员当时向他分析了解放洛阳的意义——打下洛阳，鄂、豫、陕新区与黄河北老区可连成一片，部队既可前出，又可后送；既可切断陇海大动脉，又可缴获大量武器、弹药，实现以战养战。孙继先接受了命令，并坐镇前线指挥战斗，最终用一记铁拳重击了敌人的心脏。

坐镇

他下令开始攻城，关注着战斗的进展和变化

战争结束多年后，孙继先回忆了他参加解放洛阳战役的一个个细节，并汇总成一篇名为《忆洛阳之战》的文章，发表在1961年3月20日的《光明日报》上。

按照战前部署，由孙继先带领的第三纵队计划由东、北两面包围洛阳城，并从东关、北关攻城；陈谢兵团的第四纵队由西、南两面包围洛阳城，并从西关、南关攻城；第八纵队和陈谢兵团的第九纵队负责打援。

在和丁秋生一同检查过现场地形及敌军工事后，孙继先认为，多处要以营为突击梯队进行强攻，才能攻克目标。于是他们决定由八师主攻东门，九师主攻北门。

1948年3月11日19时，孙继先下令开始攻城。轰隆隆的炮声夹杂着沉重而剧烈的爆破声，震天动地。孙继先摊开洛阳城域地图，坐在电话机旁，紧握耳机，关注着战斗的每一个进展和变化。

进攻

两路大军会师城内，我军铁拳击向敌人心脏

突然，电话铃声响起，是八师的王师长打来的：“从东桥头到瓮城门的层层障碍被排除，我军正向瓮城前进……”电话那头的声音还未落，忽然下起了大雨。炮声、雷声、雨声顿时混成一片，在天昏地暗之中，孙继先想到正在突击的前线战士们，心急如焚。

12日0时40分，王师长的电话再次打来：“张明这个营攻得好，东门已突破！”隔了一会儿，他的语气突然变得沉重起来：“敌人集中炮火向我军突破口猛烈轰击，后续部队无法前进，突击营的电话被打断了，伤亡很大……”

进攻受阻，孙继先为之一震，但为稳定军心，他必须镇定。考虑到西门、南门、东北门、北门均未被突破，他向各团下令：“不管付出多大代价，一定要突破进城，占领阵地！”

根据中共洛阳市委党史研究室和市民政局联合编著的《解放洛阳》一书的记载，当时，孙继先一面命令九师继续攻打北门，一面向陈赓司令员报告东门的危急情况。终于，战事因东门被撕开而迎来转机。12日拂晓，我军4个团的兵力全部投入到东门，与敌军展开激烈的巷战。同日中午，孙继先命令二十五团、二十七团也迅速从东门进入城内，到14时，陈谢兵团的第四纵队也以勇猛神速的动作，由西门、南门突入，两路大军会师城内，对敌人进行分割围歼。

至此，我军的铁拳已击向敌人心脏。

追击

对敌人最后的据点猛攻40分钟，小圩(wéi)子被我军拿下

13日，孙继先重新组织兵力对西北核心工事外围进行攻击。经过4个小时的激战，我军歼敌2000余人，小圩子成了敌人最后退守的据点。

为了突破小圩子，孙继先想了很多办法，一个又一个战斗方案在他的脑海里闪动着。“把全纵队的炮火集中起来，狠狠轰它一顿！”孙继先的想法和丁秋生的想法不谋而合。紧接着，孙继先接通了各师长和纵队直属炮兵指挥员的电话，命令他们把炮火集中起来向小圩子进行强攻。

16时30分，全线猛攻的炮击开始了。“敌人怎么也没想到，我们连续向他们轰了40分钟。”孙继先这样回忆，“终于，小圩子被我军拿下，我们的指战员欢笑着，匆忙地押俘虏、打扫战场，到处是两支野战军胜利的欢笑声！”（洛阳日报记者 王若馨）