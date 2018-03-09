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洛阳市印发《关于建立现代医院管理制度的实施意见》 对建立现代医院做出部署
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-17 09:24

　　13日，我市印发《关于建立现代医院管理制度的实施意见》(以下简称《意见》)，对建立现代医院做出一系列部署。

　　现代医院将建成什么样？老百姓看病是否更方便？医护人员薪酬有啥变化？对规范民营医院服务有哪些举措？《洛阳晚报》记者对此进行了梳理、归纳。

　　现代医院将建成什么样？

　　●坚持公立医院公益性，控制其特需服务规模

　　《意见》指出，现代医院首先坚持公立医院的公益性，把人民健康放在优先发展的战略地位上，实现医院治理体系和管理能力现代化，坚持政事分开、管办分开，合理界定政府监督职责，并给予公立医院自主运营管理权。

　　记者注意到，《意见》对现代医院提出了一些细致的要求。例如，从严控制公立医院床位规模、建设标准和大型医用设备配备，严禁举债建设和豪华装修，对超出规模、标准的要逐步压缩床位，控制公立医院特需服务规模，提供特需服务的比例不超过全部医疗服务总量的10%。

　　建立综合监管制度，重点加强对医院医疗质量安全、医疗费用及大处方、欺诈骗保、药品回扣等的监管，建立“黑名单”制度，形成全行业、多元化的长效监管机制。

　　值得注意的是，现代医院明确了医院决策机制，院长办公会议是公立医院行政、业务议事决策机构，对讨论研究事项做出决定。

　　老百姓看病是否更方便？

　　●医疗服务价格更趋向合理，急诊救护力量进一步加强

　　现代医院的建立对患者有什么影响呢？首先就大家关注的价格问题。《意见》提出，逐步理顺不同级别医疗机构和医疗服务项目的比价关系，建立以成本和收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制，赋予医院更多的自主权，使医疗服务价格更趋向合理。

　　医患关系方面，《意见》也有提到，例如推进院内调解、人民调解、司法调解、医疗风险分担机制有机结合的“三调解一保险”机制建设，妥善化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。

　　此外，《意见》提出一系列进一步改善医疗服务的措施，例如优化就医流程，科学实施预约诊疗，推行日间手术、远程医疗、多学科联合诊疗模式，加强急诊急救力量，畅通院前院内绿色通道，开展就医引导、诊间结算、检查检验结果推送、异地就医结算等信息化便民服务。开展优质护理服务，加强志愿者服务，让老百姓看病就医更方便。

　　医护人员薪酬有啥变化？

　　●不设定创收指标，重点向临床一线等倾斜

　　《意见》提出，公立医院要建立以公益性为导向的考核评价机制，在核定的薪酬总量内进行自主分配，体现岗位差异，兼顾学科平衡，重点向临床一线、业务骨干、关键岗位以及支援基层和有突出贡献的人员倾斜，做到多劳多得、优绩优酬。

　　医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩。严禁给医务人员设定创收指标。考核结果还将与医务人员岗位聘用、职称晋升、个人薪酬挂钩。

　　此外，医德医风和患者满意度等指标也是考核医护人员的内容之一，将与他们的薪酬水平、岗位聘用、职称晋升等挂钩。

　　如何规范民营医院服务？

　　●健全非营利性和营利性社会办医院分类管理制度

　　《意见》提出，建立规范化的监管机制，健全非营利性和营利性社会办医院分类管理制度，加强对非营利性社会办医院产权归属、财务运营、资金结余使用等监管，加强对营利性社会办医院盈利率的管控，努力满足人民群众多样化的医疗卫生需求。

　　啥时间实施？咋实施？

　　●分“三阶段”实施、建立试点探索经验

　　第一阶段

　　方案制订(今年6月底前)

　　第二阶段

　　试点推进(今年7月至明年12月)

　　洛阳市选择市中心医院、市妇女儿童医疗保健中心为试点，先行探索经验

　　各县(市)、区也要选择至少一家公立医院为试点，探索经验，逐步扩大

　　第三阶段

　　全面推开(2020年)

　　●总结试点经验

　　●完善政策措施

　　●全面建立现代医院管理制度（洛阳晚报首席记者 崔宏远 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：马佳佳]
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