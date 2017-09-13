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洛阳：普惠金融助推精准扶贫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-17 09:25

　　由人民银行设立的扶贫再贷款，专项用于支持贫困地区地方法人金融机构扩大涉农信贷投放，积极推动贫困地区发展特色产业和贫困人口就业创业，促进贫困人口脱贫致富。

　　我市选择汝阳、宜阳为试点，将金融机构的帮扶效应与扶贫再贷款的利率定价联系起来，既提高了金融扶贫的精准度，又有效调动了金融机构扶贫的积极性。普惠金融+金融扶贫，实现了“1+1>2”的效应。

　　龙头企业带动效应明显

　　近日，在位于汝阳县刘店镇红里村的佳嘉乐产业扶贫基地，十几名工人在一间即将投用的大棚里布置新的菌棒。

　　“大家再加把劲，咱们这一个棚就是好几家贫困户的希望呀！”洛阳佳嘉乐农业产品开发有限公司行政主管王昱焜忙着张罗。

　　去年3月，该公司从汝阳农商行贷款1亿元，在汝阳县布局食用菌扶贫分布式基地建设项目，计划建立100个种植基地、1000个恒温大棚，为当地农民创造了大量的就业岗位。符合条件的建档立卡贫困户，还可以向汝阳农商行贷款，用于购买佳嘉乐公司的菌棒，由该公司代种代销，按贫困户投入的10%返还收益。

　　“以前我就是个家庭主妇，现在在家门口就能上班，一个月能拿到2000元工资。”说话的是红里村村民王忙菊，如今，她们家已顺利脱贫。

　　一个项目带动一个产业，一个产业带动一方百姓致富。

　　汝阳农商行金融扶贫事业部经理黄罗伟介绍，为了提高龙头企业带动脱贫的积极性，汝阳在全市试点推行“风险—帮扶/投向系数”定价模式，即将企业的帮扶效应与贷款利率定价联系起来，根据企业的风险类别、带动贫困户的数量，分为5个区间22个档次，可享受不同的优惠利率。

　　目前，佳嘉乐公司在红里村已建成投产9个基地，年产香菇30万公斤，带动了附近57名贫困户就业。去年以来，该公司已带动汝阳县4500户1.6万名贫困群众实现稳定脱贫。

　　贫困户自主创业致富

　　农户有项目，缺少资金怎么办？

　　刘店镇岘山村的“养猪大王”黄战红，靠贷款走出了一条致富路。

　　这天一大早，黄战红从仓库里拿出一桶事先配好的饲料，走进猪场，给50头嗷嗷待哺的猪崽儿喂食。

　　黄战红是贫困户，也是养猪的一把好手。一家5口人，全靠这个猪场维持生计。

　　2010年，黄战红开始自己在家养猪。这几年，他想扩大规模实现脱贫，可是资金短缺成了瓶颈。

　　就在上个月，黄战红向汝阳农商行申请的5万元贷款顺利批下来了。值得一提的是，这笔贷款由政府贴息，黄战红可以免费使用一年。

　　“一栏猪能挣1万多元，如果资金到位，一年能喂上三四栏。我的目标是把猪场的规模扩大到200头。我家脱贫的日子不远了。”黄战红高兴地说。

　　扶贫再贷款实现三方共赢

　　无论是佳嘉乐公司的龙头带动，还是黄战红的自主创业，都离不开中国人民银行扶贫再贷款的支持。

　　根据政策要求，我市6个贫困县的12家地方法人金融机构，均可以向中国人民银行申请借用扶贫再贷款，用于发放贫困地区涉农贷款。

　　如何提高金融机构发放贷款的积极性？中国人民银行汝阳县支行行长高峰介绍，中国人民银行向金融机构发放贷款利率为1.75%，要求金融机构发放给贫困户的贷款利率不能超过4.35%。低于基准利率的扶贫再贷款，不仅减轻了贫困户的负担，也让金融机构有一定的利润空间，使企业、农户、银行三方实现共赢。

　　与普通贷款相比，扶贫再贷款利率更加优惠，使用期限更长。据统计，截至去年年底，我市扶贫再贷款余额17.4亿元，年累计投放19.5亿元，同比增长128%；撬动金融机构投入扶贫贷款62.5亿元，支持带动建档立卡贫困户10.9万人。我市各金融机构还运用扶贫再贷款，创新推出“美丽乡村贷”“能人帮扶贷”等多种信贷产品，加大了对产业扶贫和建档立卡贫困户的支持力度。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 裴栋 梁张宁 韩晓萌）
[ 责任编辑：马佳佳]
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