筑牢基层基础 提升保障能力——《关于“河洛党建计划”全面进步年的实施意见》解读之五

刚开春，洛宁县长水镇王伙村收到了一份“大礼”。该村以出租肉牛养殖场的形式，与内蒙古一家大型肉牛养殖公司合作，每年可为村集体经济增收5万元。

刚开春，洛宁县长水镇王伙村收到了一份“大礼”。该村以出租肉牛养殖场的形式，与内蒙古一家大型肉牛养殖公司合作，每年可为村集体经济增收5万元。

不仅如此，该公司还将通过肉牛代养、带动就业、饲草种植，带动当地群众增收。未来，村集体“有钱办事”后，还计划发展其他产业项目，让群众享受到发展带来的更多红利。

发展村级集体经济，是解决村级组织“有钱办事”的根本途径，也是基层组织凝聚群众、服务群众的重要保障。

我市日前印发的《关于“河洛党建计划”全面进步年的实施意见》(以下简称《意见》)明确，要以基础保障为重点，推动发展壮大村级集体经济，实现基层保障能力的全面进步。

《意见》提出，我市将实施村级集体经济发展3年行动计划，力争到今年年底，使全市40%以上村实现有稳定的集体经济收入。同时，以县(市)区为单位，统筹整合财政涉农资金、扶持资金等专项资金，重点扶持集体经济薄弱村、“空壳村”。

想要筑牢基层基础，不仅要让村集体有钱为群众办事，更要让基层组织把实事办到广大群众心坎里。

《意见》明确，我市将进一步推进工作阵地规范化建设，把金融、医疗、文化等与群众日常生活密切相关的便民项目引进基层党群服务中心，切实把阵地建设成为凝聚人心、提振人气的综合性开放式服务平台。

除了服务群众，基层组织更需要加强思想素质教育、实用技能培训，进一步凝聚人心。

在党政机关、在农家院落、在田间地头……今年以来，我市正全面建设新时代“三新”讲习所。市委组织部有关负责人介绍，今年，我市将以推动广大党员群众学习新思想、掌握新本领、创造新业绩为主要目标，按照有设施完善的讲习场所等“六有”标准，加强对党员群众的政治教育、科学文化知识和实用技能培训，力争到年底前，在各领域基层党组织实现新时代“三新”讲习所建设的全覆盖，真正将其办成学思践悟新思想的“大课堂”，凝聚民心、发挥民力、推动民富的“大本营”。(洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈怡平）