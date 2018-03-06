洛阳市首批将建成不少于80个规范社区

规范社区和普通社区有啥不同？规范社区要参照“一有七中心”标准创建。规范社区建成之后，无论是老人日间照料，还是孩子安全玩耍，不出社区就能“一站式”满足社区居民的需求。

昨日，记者从市民政局了解到，今年9月底前，我市首批将建成不少于80个规范社区。

规范社区和普通社区有啥不同？规范社区要参照“一有七中心”标准创建。规范社区建成之后，无论是老人日间照料，还是孩子安全玩耍，不出社区就能“一站式”满足社区居民的需求。

规范社区将参照“一有七中心”标准创建

市民政局相关负责人表示，今年，我市规范社区建设将按照《河南省城市社区服务站服务大厅服务规范(试行)》执行，参照“一有七中心”标准创建。

规范社区建成后，应确保按照每百户居民拥有综合服务设施建成面积不低于30平方米设置(按户数换算，拥有综合服务设施建成面积不足300平方米的社区，按不少于300平方米设置)，具备条件的社区还可以按不低于1000平方米进行户外活动场所建设。

“每个社区要对照我市优秀社区考评标准，设置‘18室1厅1站6栏’。”该负责人说。“18室1厅1站6栏”具体指什么？“18室”即党支部办公室、居委会办公室、社区志愿者办公室、社区教师办公室、居民议事室、社区警务室、社区民调室、社区心理咨询室、社区资料室、社区文化活动室、图书阅览室、电子阅览室、社区网吧、市民学校教室、家长学校教室、科普活动室、社区未成年人活动室和少年之家。“1厅”即便民服务大厅。“1站”即卫生(计生)服务站。“6栏”即文明(卫生)创建宣传栏、未成年思想道德宣传栏、居务公开栏、法制宣传栏、科普宣传栏、健康卫生宣传栏。

规范社区内含多功能服务体系，老人和孩子可享受便捷服务

该负责人说，社区具备“18室1厅1站6栏”这些设施之后，就形成了集社区服务、医疗保健、政策咨询、娱乐休闲等于一体的多功能服务体系，可以为辖区居民提供全方位的社区服务。“规范社区建成后，老人和孩子在社区就有了可托付之处，这样可以减轻双职工家庭的负担。”

同时，规范社区因为涵盖部分社区居家养老服务功能，所以建成之后，将为社区的老年人提供更专业、更全面的照料。

按照“一有七中心”标准，规范社区将设社区老年人日间照料中心、社区儿童服务中心等。社区老年人日间照料中心，是指为社区内生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务的设施，是一种适合半失能老人“白天入‘托’接受照顾、参与活动，晚上回家享受家庭生活”的社区居家养老服务新模式。

社区儿童服务中心则是一个面向社区家庭的公益性儿童公共服务平台，它以社区为依托，整合志愿者等多方资源，可为孩子和家长提供“四点半课堂”等服务，不仅能解决家长工作期间无暇照顾孩子的问题，而且能帮家长省不少钱。(记者 王若馨 通讯员 梁亮)

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我市首批将建成的规范社区是这样分布的

根据各县(市)、区社区建设的实际现状，市民政局对今年首批计划建成的不少于80个规范社区做出了初步规划，其中偃师市5个、孟津县5个、新安县2个、宜阳县2个、洛宁县2个、伊川县2个、嵩县4个、栾川县2个、汝阳县2个、涧西区21个、西工区10个、老城区6个、瀍河区2个、洛龙区10个、吉利区2个、高新区1个、龙门园区1个、伊滨区1个。

规范社区创建参照标准：“一有七中心”

一有

每个社区都要有坚强的党组织、民主的自治组织(居委会)、广泛的社会组织

七中心

每个社区都要配备完善的

社区便民服务中心

社区综治服务中心

社区文体活动中心

社区卫生服务中心

社区老年人日间照料中心

社区儿童服务中心

社区志愿服务中心

其中——

●社区老年人日间照料中心能为半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务

●社区儿童服务中心可为孩子和家长提供“四点半课堂”等服务