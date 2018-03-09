“花开洛阳·奇境栾川”旅游产品推介会走进上海 开拓长三角旅游市场

春季的洛阳，牡丹花香飘万里，奇境栾川美如画……据了解，为了全力推进栾川全域旅游建设，开创栾川旅游发展新篇章，日前，市旅发委、栾川旅工委携多家景区组成的推介团一行先后走进南京，杭州，上海，向长三角地区游客发出诚挚邀请，欢迎他们来洛阳游牡丹花都，览奇境栾川。

洛阳网讯 春季的洛阳，牡丹花香飘万里，奇境栾川美如画……据了解，为了全力推进栾川全域旅游建设，开创栾川旅游发展新篇章，日前，市旅发委、栾川旅工委携多家景区组成的推介团一行先后走进南京，杭州，上海，向长三角地区游客发出诚挚邀请，欢迎他们来洛阳游牡丹花都，览奇境栾川。

今日，“花开洛阳·奇境栾川”旅游产品发布会的主场活动在上海静安洲际酒店成功举办。上海铁路国际旅游(集团)有限公司党委书记何国民，上海市旅游局市场处科长刘秦，河南中原铁道旅游集团有限公司总经理解强，洛阳市旅发委副主任陈向涛，中共栾川县委常委、纪委书记徐彦，栾川县县委常委、宣传部长，县旅游领导小组组长吕振涛等领导和嘉宾应邀出席会议。腾讯网、搜狐网、新浪网、新民晚报等20多家新闻媒体，以及河南摄影家协会、上海摄影家协会、上海市旅行社、同程、携程、美团等200多家企事业单位应邀参会。

发布会上，与会领导共同按下手印，拉开了“花开洛阳·奇境栾川”上海市场深度开发的序幕，随后来自洛阳市和栾川县的金牌导游，和河南省摄影家协会，对洛阳市浓厚的人文气息和栾川县秀丽的自然风光等旅游资源进行了精彩推介，引得与会人员阵阵掌声，一张张栾川美景的摄影大片，吸引了在场人员凝神屏息，认真观看……参会的各旅行社朋友纷纷表示，洛阳市和栾川县这样的优质旅游目的地，值得向上海市民推荐。

据了解，此次推介会成果丰硕，和长三角地区多家旅游企业签订合作协议，积极开展引客入洛工作，其中，上海铁路国际旅游(集团)有限公司和河南中原铁道旅游集团有限责任公司达成协议，共同合作开发长三角地区入栾旅游专列；乐游环球娱乐上海旅行社针对洛阳四季不同的特点和上海市民的出游习惯，推出了春季洛阳牡丹园+栾川六日游、夏季洛阳博物馆+栾川九日游、秋季洛邑古城+栾川七日游、冬季考古洛阳+栾川六日游、全年礼佛问道+栾川七日游等精品旅游线路；另外，栾川还积极与同程、携程、驴妈妈、美团、去哪儿网等国内主流电商平台洽谈合作事宜，力求在长三角地区从线上和线下精准推广奇境栾川旅游品牌。

栾川县相关负责人表示：一年之计在于春，2018年春季栾川县老君山、鸡冠洞、重渡沟、天河大峡谷四个主要景区积极行动，联合举办南京、上海、杭州三场旅游产品发布会，是栾川县拓展长三角旅游市场，进军全国一线城市，提高“奇境栾川”品牌在全国的知名度和影响力的重要举措。此次“花开洛阳·奇境栾川”旅游产品上海发布会，作为本次发布会的主场活动，推进了上海、栾川两地的旅游合作，取得了丰硕成果，在打响“奇境栾川”全国旅游品牌，开发长三角旅游市场上具有重要意义。(记者 白银龙 通讯员王锦钰 王国露)

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栾川为首批国家旅游强县，世界十大乡村旅游度假胜地。境内旅游资源丰富，有老君山、鸡冠洞2个国家5A级景区，重渡沟、龙峪湾、养子沟、抱犊寨、伏牛山滑雪度假乐园、天河大峡谷6个国家4A级景区。2017年，栾川创新性举办了“自驾游栾川·高速全免费”旅游公益扶贫活动，20天内累计接待游客111万人次，实现旅游综合收入7.57亿元，创造了栾川旅游营销的奇迹。老君山景区迈入中国亿元景区俱乐部，鸡冠洞景区荣获“中国驰名商标”，天河大峡谷晋级国家4A级景区，栾川县旅游事业成绩显著。