洛阳将建立现代医院管理制度，市中心医院和市妇女儿童医疗保健中心为试点

为进一步深化医药卫生体制改革，加快建立我市现代医院管理制度，加强医院管理，促进医院发展，日前，市政府出台《关于建立现代医院管理制度的实施意见》（以下简称《意见》）。

洛阳网讯 为进一步深化医药卫生体制改革，加快建立我市现代医院管理制度，加强医院管理，促进医院发展，日前，市政府出台《关于建立现代医院管理制度的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，2018年7月——2019年12月，将以市中心医院和市妇女儿童医疗保健中心为试点，先行探索经验；到2020年，全面推广，我市基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。

根据《意见》要求，我市建立现代医院管理制度将重点开展以下工作：

——完善医院管理制度，各级各类医院应制定章程，建立健全内部管理机构、管理制度、议事规则、办事程序等，规范内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率。

——建立健全人员聘用管理、岗位管理、收入分配管理等制度。在收入分配、职称评定、管理使用等方面，对编制内外人员统筹考虑，推动同岗同薪同待遇。探索实行目标年薪制和协议薪酬，医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩。

——健全人才培养培训管理制度。城市医院医生在晋升主治医师或副主任医师职称前到基层或对口帮扶的医疗机构累计服务不少于1年。城市大医院要积极为基层和边远贫困地区培养人才。

——健全信息管理制度。强化医院信息系统标准化和规范化建设，与区域健康信息平台、医保、预算管理、药品电子监管等系统有效对接。

——全面开展便民惠民服务。三级公立医院要全部参与医疗联合体建设并发挥引领作用，推动优质资源下沉。进一步改善医疗服务，优化就医流程，合理布局诊区设施，科学实施预约诊疗，推行日间手术、远程医疗、多学科联合诊疗模式。

——逐步理顺不同级别医疗机构和医疗服务项目的比价关系，建立以成本和收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制。

——逐步取消公立医院的行政级别，各级卫生计生行政部门负责人一律不得兼任公立医院领导职务。

——建立综合监管制度，重点加强对医院医疗质量安全、医疗费用以及大处方、欺诈骗保、药品回扣等行为的监管，建立“黑名单”制度，形成全行业、多元化的长效监管机制。对造成重大社会影响的乱收费、不良执业等行为，造成重大医疗事故和安全事故、严重违法违纪案件、严重违反行风建设规定的行为严格问责。

——深化医保支付方式改革，充分发挥医保对医疗服务行为和费用的调控引导与监督制约作用，逐步将医保对医疗机构服务监管延伸到对医务人员医疗服务行为的监管。

——从严控制公立医院床位规模、建设标准和大型医用设备配备，严禁举债建设和豪华装修，对超出规模标准的要逐步压缩床位。

——加强医院信息公开，重点公开质量安全、价格、医疗费用、财务状况、绩效考核等信息。（见习记者 谢娜娜 通讯员 耿梅）