3月18日，香榭里· 兰溪会员招募盛大开启

入会盛启 | 启程。兰溪生活美学之旅 香榭里· 兰溪 约85-120㎡三期升级新品 3月18日，会员招募盛大开启 阳春三月，春光乍泄 等着您的不止是美好春光 秉承香榭里·兰溪的匠心执念 对细节的不妥协 对品质的不满足 兰溪三期新品 以“产品、服务、景观、户型”四大升级体系 将更完美的居住作品 致敬洛阳生活美学 3月18日入会当天 兰溪将为您准备四重惊喜 春风撩人最难负 Part 1 高级冷餐味蕾盛宴 缤纷鲜美的水果 精致诱人的甜品 再伴着春风慢品一杯精调饮品 春意自味蕾满溢身心 Part 2 我与美好有个约“绘“大型涂鸦活动 兰溪已为您铺就了一幅空白长卷 到场来宾均可随意泼墨作画 一场超大型百人手绘 想想都觉得壮观！ 让我们挥毫书画 用笔尖描绘对城市的美好向往吧！ Part 3 创意插花DIY 如果您觉得挥洒色彩还不尽兴 就来怡情于花草之间吧！ 生命的缤纷一手掌握 自然的气息汇聚一体 亲手为爱人、亲人 送上一束温馨的祝福吧 Part 4 车载香水DIY 亲手制作一个blingbling的车载香水 浪漫大方、美观实用 既能永久保存，又能置于车上 心意常随，香伴一路 用一颗追寻美好的孜孜之心 照见城市的过去与未来， 在这里生根，然后发芽 3月18日，快来启程此次的生活美学之旅吧！ 我们在兰溪等你！ 3月18日，香榭里· 兰溪三期新品会员招募盛大开启 入会即享8千抵3万钜惠 项目介绍： 香榭里兰溪位于道北新区，经三路以北，310国道以南，项目目前由三个地块组成，分三期开发。一期东邻经六路，南邻道北三路，西邻金谷园北路、北至规划路，总占地面积118.562亩。二期东至经七路、南至规划路、西至经六路、北至道北四路，总占地面积约154亩。三期兰沁苑东至经六路、南至规划路、西至金谷园北路、北至道北四路，总占地面积88.525亩。 另还有几百亩的土地在运作中，畔山项目整体运作完成后总占地将达到900多亩，建筑面积将达到200多万平方米。本项目规划的是高品质的社区，整体规划和景观设计是由著名的英国UKLA太平洋远景规划公司倾力巨打造，在以人为本的基础上引入先进的规划理念，增凯公司也会在建筑和景观施工上更加的精心雕琢，为客户提供高品质的住房。 热销电话：65558888 营销中心：道北三路与金谷园北路交会处 香遇兰溪，精品户型鉴赏