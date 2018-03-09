洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

3月18日，香榭里· 兰溪会员招募盛大开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-16 14:54

入会盛启 | 启程。兰溪生活美学之旅

香榭里· 兰溪

约85-120㎡三期升级新品

3月18日，会员招募盛大开启

阳春三月，春光乍泄

等着您的不止是美好春光

秉承香榭里·兰溪的匠心执念

对细节的不妥协

对品质的不满足

兰溪三期新品

以“产品、服务、景观、户型”四大升级体系

将更完美的居住作品

致敬洛阳生活美学

微信图片_20180314165032

3月18日入会当天

兰溪将为您准备四重惊喜

春风撩人最难负

Part 1  高级冷餐味蕾盛宴

缤纷鲜美的水果

精致诱人的甜品

再伴着春风慢品一杯精调饮品

春意自味蕾满溢身心

Part 2 我与美好有个约“绘“大型涂鸦活动

  兰溪已为您铺就了一幅空白长卷

到场来宾均可随意泼墨作画

一场超大型百人手绘

想想都觉得壮观！

让我们挥毫书画

用笔尖描绘对城市的美好向往吧！

Part 3 创意插花DIY

如果您觉得挥洒色彩还不尽兴

就来怡情于花草之间吧！

生命的缤纷一手掌握

自然的气息汇聚一体

亲手为爱人、亲人

送上一束温馨的祝福吧

timg

Part 4 车载香水DIY

亲手制作一个blingbling的车载香水

浪漫大方、美观实用

既能永久保存，又能置于车上

心意常随，香伴一路

用一颗追寻美好的孜孜之心

照见城市的过去与未来，

在这里生根，然后发芽

3月18日，快来启程此次的生活美学之旅吧！

我们在兰溪等你！

3月18日，香榭里· 兰溪三期新品会员招募盛大开启

入会即享8千抵3万钜惠

项目介绍：

　　香榭里兰溪位于道北新区，经三路以北，310国道以南，项目目前由三个地块组成，分三期开发。一期东邻经六路，南邻道北三路，西邻金谷园北路、北至规划路，总占地面积118.562亩。二期东至经七路、南至规划路、西至经六路、北至道北四路，总占地面积约154亩。三期兰沁苑东至经六路、南至规划路、西至金谷园北路、北至道北四路，总占地面积88.525亩。

　　另还有几百亩的土地在运作中，畔山项目整体运作完成后总占地将达到900多亩，建筑面积将达到200多万平方米。本项目规划的是高品质的社区，整体规划和景观设计是由著名的英国UKLA太平洋远景规划公司倾力巨打造，在以人为本的基础上引入先进的规划理念，增凯公司也会在建筑和景观施工上更加的精心雕琢，为客户提供高品质的住房。

热销电话：65558888

营销中心：道北三路与金谷园北路交会处

香遇兰溪，精品户型鉴赏

554734507768175461839178157329366331
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]10岁女童踩到钉子，竟要截肢！别忽视小伤口
  • ·[健康]这6种错误的刷牙方式-----你中招了吗？
  • ·[健康]一名16岁男孩重200斤，还有严重脂肪肝！
    		•
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
        如今，“轻食”这一概念越来越频繁地被人们提及。轻食不是代表特定的食物，也不是纯素食，而是代表了一种健...
  • ·街头巷尾找厕所 洛阳城里很方便
  • ·老城寇家：身教胜言传，忠厚传家久
  • ·当老人变成“孩子”，该怎么哄？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳新奥天然气集中供暖期延长至18日
  • 情况通报
  • 洛阳：统筹推进“五治”专项行动 实施...
  • 洛阳市首批将建成不少于80个规范社区
  • 洛阳“市民之家”即将投用 多家单位陆...
  • 3月18日，香榭里· 兰溪会员招募盛大开启
  • 孙继先：不管付出多大代价，一定要突...
  • 洛阳天气：今天阴天转小到中雨 气温1...
  • 汝阳：扶贫搬迁“搭载”旅游 建设特色...
  • 洛阳将建立现代医院管理制度，市中心...
    		•
    百姓呼声
    古城路下穿焦枝铁路项目2018年下半年开工
    洛阳新能源汽车专用牌照预计四月份开始办理
    精彩图片
    桥梁细“梳妆” “俏颜...
    伊川高氏北祠堂（探寻...
    洛阳86岁老人写长达万...
    耄耋老人潘永宽：28年...
    精彩热帖

    杏蕊盈枝绽翠英

    长龙飞舞一组

    走，放风筝去

    祖孙乐
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605