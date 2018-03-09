3月18日，香榭里· 兰溪会员招募盛大开启

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入会盛启 | 启程。兰溪生活美学之旅
香榭里· 兰溪
约85-120㎡三期升级新品
3月18日，会员招募盛大开启
阳春三月，春光乍泄
等着您的不止是美好春光
秉承香榭里·兰溪的匠心执念
对细节的不妥协
对品质的不满足
兰溪三期新品
以“产品、服务、景观、户型”四大升级体系
将更完美的居住作品
致敬洛阳生活美学
3月18日入会当天
兰溪将为您准备四重惊喜
春风撩人最难负
Part 1 高级冷餐味蕾盛宴
缤纷鲜美的水果
精致诱人的甜品
再伴着春风慢品一杯精调饮品
春意自味蕾满溢身心
Part 2 我与美好有个约“绘“大型涂鸦活动
兰溪已为您铺就了一幅空白长卷
到场来宾均可随意泼墨作画
一场超大型百人手绘
想想都觉得壮观！
让我们挥毫书画
用笔尖描绘对城市的美好向往吧！
Part 3 创意插花DIY
如果您觉得挥洒色彩还不尽兴
就来怡情于花草之间吧！
生命的缤纷一手掌握
自然的气息汇聚一体
亲手为爱人、亲人
送上一束温馨的祝福吧
Part 4 车载香水DIY
亲手制作一个blingbling的车载香水
浪漫大方、美观实用
既能永久保存，又能置于车上
心意常随，香伴一路
用一颗追寻美好的孜孜之心
照见城市的过去与未来，
在这里生根，然后发芽
3月18日，快来启程此次的生活美学之旅吧！
我们在兰溪等你！
3月18日，香榭里· 兰溪三期新品会员招募盛大开启
入会即享8千抵3万钜惠
项目介绍：
香榭里兰溪位于道北新区，经三路以北，310国道以南，项目目前由三个地块组成，分三期开发。一期东邻经六路，南邻道北三路，西邻金谷园北路、北至规划路，总占地面积118.562亩。二期东至经七路、南至规划路、西至经六路、北至道北四路，总占地面积约154亩。三期兰沁苑东至经六路、南至规划路、西至金谷园北路、北至道北四路，总占地面积88.525亩。
另还有几百亩的土地在运作中，畔山项目整体运作完成后总占地将达到900多亩，建筑面积将达到200多万平方米。本项目规划的是高品质的社区，整体规划和景观设计是由著名的英国UKLA太平洋远景规划公司倾力巨打造，在以人为本的基础上引入先进的规划理念，增凯公司也会在建筑和景观施工上更加的精心雕琢，为客户提供高品质的住房。
热销电话：65558888
营销中心：道北三路与金谷园北路交会处
香遇兰溪，精品户型鉴赏