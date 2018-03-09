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您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2018-03-16 13:41

　　3月15日上午，根据举报线索，市政府相关领导牵头，组织市质监、公安等有关部门，对位于宜阳县产业集聚区内的洛阳久通管业有限公司进行了执法检查。

　　经查，该公司使用再生原料生产非标聚乙烯(PE)管道，不符合国家管道生产标准要求。执法人员立即对其生产现场原料、设备、产品、厂房进行了查封，对库存成品进行了抽样，并将样品送省质检院检验。目前质监部门正在全力对产品流向进行追查。

　　市政府对此高度重视，安排质监部门连夜部署专项整治工作，对此类管道生产企业开展专项整治行动，在全市进行拉网式监督检查，对问题企业“零容忍”，做到发现一家查处一家，严厉查处违法违规生产行为，严格规范企业生产行为，督促企业落实质量主体责任，促进全市该类产品质量水平不断提升。
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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