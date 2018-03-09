人豕(shǐ)，即人彘(zhì)，一种酷刑，剁掉人的四肢，挖出眼睛，用铜注入耳朵，使其失聪；再用喑药灌进喉咙，割去舌头，破坏声带，使其不能言语，人形如猪，最后将其扔到厕所里。

人豕(shǐ)，即人彘(zhì)，一种酷刑，剁掉人的四肢，挖出眼睛，用铜注入耳朵，使其失聪；再用喑药灌进喉咙，割去舌头，破坏声带，使其不能言语，人形如猪，最后将其扔到厕所里。

《史记·吕太后本纪》曰：“吕太后断戚夫人手足，去眼、辉耳、饮喑药，使居厕中，命曰人彘。”

刘邦做皇帝后，皇后吕氏因为年老色衰，渐渐失宠。年轻貌美的戚夫人后来者居上，深得刘邦宠爱，刘邦一度想将他和吕夫人所生之子刘盈的太子之位废掉，改立他与戚夫人所生的刘如意为太子。

吕后对戚夫人恨之入骨，后来，刘邦驾崩，吕后掌握大权，于是有了上面令人毛骨悚然的报复之举。

吕后将戚夫人做成人豕，落下骂名，受到讥讽，这是“人豕之讥”的由来，但这一词语是汉和帝的皇后邓绥说出的。

邓绥还是贵人时，因为“德称日盛”，被皇后阴氏记恨。

《资治通鉴》记载，汉和帝曾经生病，濒临死亡，阴皇后暗中对人说：“我要得志，一定不让邓家留一个活口。”

这话传到了邓贵人的耳朵里，可想而知她有多害怕。估计也就是在这时候，吕后将戚夫人做成人豕的故事浮现在她的脑海中。于是，她流着泪对身边人说：“我全心全意侍奉皇后，竟然得不到她的眷顾。现在我应当跟着皇上去死，以此上报皇上的大恩，中解家族灾祸，‘下不令阴氏有人豕之讥’。”

这番话说完，邓贵人就要喝毒药自杀，身边人赶紧阻拦，并说：“刚刚得到消息，皇上的病好了。”她才作罢。

汉和帝病好，阴皇后也就没法“得意”了。她后来被废，坐上皇后位置的，就是她欲除之而后快的邓贵人。（洛阳晚报记者 陈旭照）