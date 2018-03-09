道德坊：安乐窝原址在此 邵夫子名扬千秋

道德坊位于定鼎门东第四大街从南向北数第七坊，遗址在现在的洛河河道上。公元1062年，安贫乐道的宋代理学大家邵雍在西京(洛阳)留守王拱辰的帮助下，移居该坊，有了大名鼎鼎的安乐窝。

道德坊位于定鼎门东第四大街从南向北数第七坊，遗址在现在的洛河河道上。公元1062年，安贫乐道的宋代理学大家邵雍在西京(洛阳)留守王拱辰的帮助下，移居该坊，有了大名鼎鼎的安乐窝。

安贫乐道究天理

邵雍，祖籍范阳(今河北涿州)，北宋著名的理学家、教育学家，与张载、周敦颐、程颢、程颐并称北宋“五子”。

市文物局副研究员吴迪介绍，少年时代的邵雍就胸怀大志，刻苦读书，“于书无所不读。始为学，即坚苦刻厉，寒不炉，暑不扇，夜不就席者数年”。之后，学业精进的邵雍想到古人崇尚“读万卷书，行万里路”，于是决定外出游历，他越黄河、过汾河，涉淮水、渡汉水，到过齐、鲁、宋、郑等各地。1041年，30岁的邵雍游历西京洛阳，一下子被这里的秀美风光所吸引。1049年春，邵雍举家迁居洛阳。当时，邵雍以先天之学、观物之学、历史之学、性命之学为核心构筑的理学体系已有雏形。

定居洛阳之初，邵雍一家住在城东北云溪观的土窑洞内， “外无强近之亲，内无应门之童”，家徒四壁，生活困顿，自己打柴做饭侍奉双亲。

虽然物质生活清苦，但邵雍安贫乐道，不露戚容，读书耕种、讲学交友，平和淡定，他说自己“夏居长生洞，冬居安乐窝”“窃料人间乐，无如吾最多”。

吴迪说，邵雍到洛阳后，就拜访天宫寺住持宝月大师，他的博学让宝月大师很为震惊，当即称他为“邵子”，请其入住天宫寺三学院设馆授徒。经宝月大师的推荐，洛阳学子刘君玉、吕静居、张师锡、张景伯等人，先后入天宫寺，成为邵雍的门生。

朋友相助建宅院

公元1062年年初，王拱辰任西京留守，刚一上任，就去拜访在家守制的宰相富弼，并前往天宫寺看望邵雍。

得知邵雍生活艰难但安贫乐道，王拱辰十分敬仰，就组织官府工匠，在天宫寺西侧的荒地上，也就是隋唐里坊区的道德坊内，利用天宫寺存放的建材，建了三十间房子，请邵雍居住。

这种官府所属、居民可低价租赁或免费使用的房子，就相当于现在的廉租房，房子的南侧有一个大花园，也一并交给邵雍使用，形成一个很大的宅园，邵雍将其命名为安乐窝。

可惜好景不长。王安石推行官田官宅法，凡是非官府占用的官田官宅，一律卖掉。安乐窝就是这样的性质，当时的执法人员要求邵雍立即搬家。

王拱辰得知后，让其子王正甫联络了富弼、司马光等二十余家集钱买下了安乐窝宅院，赠给了邵雍。

新址旧名“安乐窝”

写到这里，估计会有读者疑惑了，邵雍宅院“安乐窝”不是在现在的洛龙区安乐镇的安乐窝村吗？今天的位置应为过去的旌善坊，距离道德坊还有一段不短的距离，这是怎么回事？

市文物考古研究院副研究员商春芳解释，安乐窝原址在道德坊，现在已经是洛河河床了，现在的邵雍故居在旌善坊，距离原址1650米，大约有两坊之远。

商春芳介绍，公元1077年，邵雍于安乐窝去世。北宋末年，道德坊的安乐窝被金兵焚毁，后人思慕邵雍遗风，追寻原址不得，就在天津桥南重设邵雍祠堂而祀之。清代道光年间，祠堂被洪水冲毁，就易地目前的龙门大道东侧安乐窝建邵雍故居。

“今天龙门大道东侧安乐窝村的邵雍故居，是公元1839年由洛阳知县马恕建造的，当时只修建了山门和邵子祠、启贤祠，并从原十贤祠移来了部分石碑，规模很小。民国初年，吴佩孚驻洛，增建了皇极阁和厢房，形成现在的规模，它与宋代的安乐窝有继承关系。”商春芳说。(感谢市文物局、市隋唐史学会对本栏目的支持)（洛阳日报记者 常书香）