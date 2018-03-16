春回大地万物苏，植树添绿正当时。连日来，我市各地纷纷掀起春季植树造林高潮，广大干部群众共赴义务植树基地，挥锹培土，栽植新苗，以实际行动践行绿色发展理念，为构建生态环境建设体系、实现以绿“荫”城作贡献。

高铁跨伊河桥段附近廊道绿化现场正在补植雪松

春回大地万物苏，植树添绿正当时。

连日来，我市各地纷纷掀起春季植树造林高潮，广大干部群众共赴义务植树基地，挥锹培土，栽植新苗，以实际行动践行绿色发展理念，为构建生态环境建设体系、实现以绿“荫”城作贡献。

在一个个植绿造林活动现场，处处是人们忙碌的身影。大家纷纷挽起衣袖，挖坑、扶苗、填土、踩实、围堰、浇水，棵棵树苗在明媚的春光中展现出勃勃生机，为初春的河洛大地增添了清新绿意。

市委书记李亚强调，要按照“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的要求，抢抓春季植树大好时节，开展大规模国土绿化行动，统筹抓好荒山荒坡、河湖沿岸、道路沿线、公园游园、街头巷尾的绿化工作，做到以绿“荫”城。全市广大党员干部要发挥示范作用，带头践行绿色发展理念，带动全市人民更多参与义务植树活动，鼓励引进苗木种植企业参与城市绿化，动员全社会力量协力植绿，加快建设居者心怡、来者心悦洛阳城。

据悉，今年全市共分解义务植树任务1500万株。（洛阳日报记者 鲁博 刘冰 通讯员 李峰 田义伟 仝少飞 石智卫 文/图）