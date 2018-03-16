当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
植树造林 春满河洛

高铁跨伊河桥段附近廊道绿化现场正在补植雪松

　　春回大地万物苏，植树添绿正当时。

　　连日来，我市各地纷纷掀起春季植树造林高潮，广大干部群众共赴义务植树基地，挥锹培土，栽植新苗，以实际行动践行绿色发展理念，为构建生态环境建设体系、实现以绿“荫”城作贡献。

　　在一个个植绿造林活动现场，处处是人们忙碌的身影。大家纷纷挽起衣袖，挖坑、扶苗、填土、踩实、围堰、浇水，棵棵树苗在明媚的春光中展现出勃勃生机，为初春的河洛大地增添了清新绿意。

　　市委书记李亚强调，要按照“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的要求，抢抓春季植树大好时节，开展大规模国土绿化行动，统筹抓好荒山荒坡、河湖沿岸、道路沿线、公园游园、街头巷尾的绿化工作，做到以绿“荫”城。全市广大党员干部要发挥示范作用，带头践行绿色发展理念，带动全市人民更多参与义务植树活动，鼓励引进苗木种植企业参与城市绿化，动员全社会力量协力植绿，加快建设居者心怡、来者心悦洛阳城。

　　据悉，今年全市共分解义务植树任务1500万株。（洛阳日报记者 鲁博 刘冰 通讯员 李峰 田义伟 仝少飞 石智卫 文/图）

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网-洛阳日报    2018-03-16 09:21 [ 责任编辑： 席倩倩 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605