从3月25日起，洛阳机场陆续开通至珠海、宁波、乌鲁木齐航线

从3月25日起，洛阳机场将陆续开通至珠海、宁波、乌鲁木齐航线，届时，与洛阳通航的国内、国际城市将增至26个。

从3月25日起，洛阳机场将陆续开通至珠海、宁波、乌鲁木齐航线，届时，与洛阳通航的国内、国际城市将增至26个。

从3月25日起，开通洛阳至珠海航线，由广西北部湾航空有限责任公司执飞，每周一、周三、周五、周日各一班，11：40从洛阳起飞，14：10到达珠海；15：00从珠海起飞，17：30到达洛阳。

从3月27日起，开通宁波至洛阳至乌鲁木齐航线，由春秋航空股份有限公司执飞，每周二、周四、周六各一班，7：00从宁波起飞，9：10到达洛阳，9：55从洛阳起飞，13：55到达乌鲁木齐；14：55从乌鲁木齐起飞，18：45到达洛阳，19：35从洛阳起飞，21：55到达宁波。

按照市委、市政府“9+2”工作布局和60个重大专项要求，我市正在加快洛阳机场体制机制改革和机场提升改造相关工作。近年，洛阳旅发集团在巩固提升现有航线的同时，积极培育旅游航线，重点围绕热门旅游城市开辟新航线，不断提升洛阳机场客运吞吐量。在航线布局上，北至哈尔滨、沈阳，南达海口，东到上海，西至重庆，建立了较为完善的空中交通网络。新航线开通后，与洛阳通航的国内、国际城市将增至26个。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 秦阳）