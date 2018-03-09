“股权投资”高收益？小心非法集资陷阱

加入股权投资计划，享受超高回报率……近期，一些以股权投资为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额回报为诱饵非法吸收公众资金，普通投资者对此应提高警惕。

加入股权投资计划，享受超高回报率……近期，一些以股权投资为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额回报为诱饵非法吸收公众资金，普通投资者对此应提高警惕。

“最近有朋友给我推荐了一个股权投资项目，据说回报率很高。”市民刘先生说，这个投资计划是以股权投资的方式，投资某个企业，并从中获取回报。同时，对方还承诺，产品的预期收益率在15%以上，远高于银行存款利率。“这么高的回报，会不会有风险？”对于这样的“好事”，刘先生心存疑虑。

“股权投资一般是指投资于非上市公司股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。”我市某律师事务所律师谢亮表示，近年，随着股权投资行业迅速发展，一些不法分子假借股权投资之名进行非法集资的活动有所抬头。

那么，投资者应当如何识别“装扮”成投资理财产品的股权投资？谢亮表示，以股权投资为名的非法集资活动，不法分子往往以“高额回报”为诱饵，依靠人与人之间相互介绍发展下线，以此来扩大投资规模。因此，投资者如果遇到公开宣传、承诺高额收益以及起点过低的股权投资产品，就要提高警惕了。

谢亮表示，近年，非法集资活动逐渐蔓延至证券期货领域，此类非法集资由于具有相对的专业性，因此有很大的欺骗性。投资者遇到此类情况时，应牢记“四个合法”，即合法机构、合法场所、合法人员、合法产品，对风险不明的“高额回报”投资产品应谨慎辨别，以免造成不必要的损失。（洛阳日报记者 戚帅华）