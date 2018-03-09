洛阳2017年消费闹心榜出炉 涉及网络购物维权、商品房销售等六大领域

13日，市消协发布洛阳市2017年消费维权报告：去年我市各级消协组织共接待来电、来访咨询7300余起，受理消费者投诉921件，解决投诉884件，解决率96%，为消费者挽回经济损失176万元。从投诉类别上看，这六大消费领域，让消费者最为“闹心”。

13日，市消协发布洛阳市2017年消费维权报告：去年我市各级消协组织共接待来电、来访咨询7300余起，受理消费者投诉921件，解决投诉884件，解决率96%，为消费者挽回经济损失176万元。从投诉类别上看，这六大消费领域，让消费者最为“闹心”。

网络购物维权领域

2017年，全市消协共受理网络服务类投诉89件，消费者投诉对象主要涉及电商平台、以微商为代表的个人网络商家和电视购物等。投诉问题集中在网购商品质量不合格、网店虚假宣传、消费者举证难、小程序等带来的个人信息泄露、支付安全难保障等方面。

家用电器售后领域

2017年，全市消协共受理家用电器及修理投诉223件，家电售后维修难度大、服务差、收费高等成为消费者反映最多的突出问题。

商品房销售领域

2017年，全市消协组织共受理涉及房产纠纷56件，投诉问题集中在房屋质量问题，销售虚假宣传、物业管理混乱等方面。

汽车销售领域

2017年，市消协共受理相关投诉71件，问题主要表现在产品质量问题、恶意欺诈、销售合同设置潜规则和违规营销等。

预付消费领域

2017年，我市居民服务相关投诉主要集中在美容美发、健身娱乐、餐饮住宿等场所办理的预付式消费卡方面，包括商家虚假宣传、霸王条款限制权利、擅自终止服务等问题。

装修服务领域

2017年，全市消协组织受理装修建材类投诉19件，投诉内容主要涉及装修材料质量不合格或者不符合约定、施工技术力量不足无力履约、经营者擅自增项改项多收费用等。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 张亚亚）