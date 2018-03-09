冠心病常被误解 这个讲座为您纠错

科普大讲堂 ●主题：冠心病误区知多少 主讲：郭磊 时间：3月17日9时30分至11时 地点：市科技馆二楼科普大讲堂 市图书馆活动 ●主题：悦读伴我成长好书共分享 主讲：张秀芝 时间：3月17日16时至17时 地点：一楼少儿亲子书屋 ●主题：幼小衔接有必要吗 主讲：吴若瑜 时间：3月18日9时至11时 地点：二楼多功能厅 西工区图书馆活动 ●主题：西图读书会《非暴力沟通》 时间：3月17日9时至11时 报名：现场报名，请自带图书 地点：三楼多功能厅 ●主题：电影《小花的味增汤》 时间：3月18日15时至17时 地点：三楼多功能厅 市少年儿童图书馆(涧西区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之张灯结彩 时间：3月17日10时至11时 活动对象：6岁以上儿童(线上限报15名，独立参与，不用家长陪同) 高新区分馆活动 ●主题：萤火虫故事会之《小猪变形记》 时间：3月17日10时至11时 活动对象：4岁以上小读者(线上限报10名，亲子活动，需要家长陪同) 瀍河区城市书房分馆活动 ●主题：萤火虫放映室《我的爸爸是森林之王》 时间：3月17日15时 活动对象：4岁以上儿童(线上限报20名，独立参与，不用家长陪同) 市少年儿童图书馆活动报名方式： 关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名 星期六文化公益论坛 ●主题：中庸之读书心得(二) 主讲：刘毅岱，民间学者 时间：3月17日14时30分至17时30分 电话：15038585402、 18903790708 地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦三楼(仅限成年人) （洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）