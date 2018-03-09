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冠心病常被误解 这个讲座为您纠错
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-16 08:51

　　科普大讲堂

　　●主题：冠心病误区知多少

　　主讲：郭磊

　　时间：3月17日9时30分至11时

　　地点：市科技馆二楼科普大讲堂

　　市图书馆活动

　　●主题：悦读伴我成长好书共分享

　　主讲：张秀芝

　　时间：3月17日16时至17时

　　地点：一楼少儿亲子书屋

　　●主题：幼小衔接有必要吗

　　主讲：吴若瑜

　　时间：3月18日9时至11时

　　地点：二楼多功能厅

　　西工区图书馆活动

　　●主题：西图读书会《非暴力沟通》

　　时间：3月17日9时至11时

　　报名：现场报名，请自带图书

　　地点：三楼多功能厅

　　●主题：电影《小花的味增汤》

　　时间：3月18日15时至17时

　　地点：三楼多功能厅

　　市少年儿童图书馆(涧西区)活动

　　●主题：萤火虫手工坊之张灯结彩

　　时间：3月17日10时至11时

　　活动对象：6岁以上儿童(线上限报15名，独立参与，不用家长陪同)

　　高新区分馆活动

　　●主题：萤火虫故事会之《小猪变形记》

　　时间：3月17日10时至11时

　　活动对象：4岁以上小读者(线上限报10名，亲子活动，需要家长陪同)

　　瀍河区城市书房分馆活动

　　●主题：萤火虫放映室《我的爸爸是森林之王》

　　时间：3月17日15时

　　活动对象：4岁以上儿童(线上限报20名，独立参与，不用家长陪同)

　　市少年儿童图书馆活动报名方式：

　　关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名

　　星期六文化公益论坛

　　●主题：中庸之读书心得(二)

　　主讲：刘毅岱，民间学者

　　时间：3月17日14时30分至17时30分

　　电话：15038585402、

　　18903790708

　　地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦三楼(仅限成年人)  （洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）
[ 责任编辑：史戎戎]
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