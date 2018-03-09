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生产有毒食品获刑 法院宣告禁止令
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-16 08:58

　　近日，市中级人民法院召开新闻发布会，发布消费者权益司法保护典型案例，帮助消费者提升法律维权能力，促使生产经营者强化合法经营理念。

　　案例

　　网售商品虚假宣传，法院判决“退一赔三”

　　刘某在某公司的网店购得一款外套共计6件，价值3528元。刘某收到该商品后，送至国家棉花及纺织服装产品质量监督检验中心检验，实测结果与网页描述、实物吊牌标示成分不符。刘某认为该产品属于不合格产品，遂向洛龙区人民法院提起诉讼。

　　法院审理后认为，被告对商品成分的描述系虚假宣传，遂依法判决被告退还刘某货款3528元，并赔偿三倍损失10584元。

　　●法官点评：

　　消费者通过网络购物，发现物品不符合网页描述，同样受法律保护，有权要求销售者“退一赔三”。

　　当消费者借助电商平台进行购物权益受到损害时，要正确划分经营者与电商平台的法律责任。一般发生商品质量数量纠纷，应由经营者承担赔偿责任。电商平台如不能提供经营者的地址和有效联系方式，则应由电商平台先行赔付，并有权向经营者追偿。

　　需要提醒的是，及时有效维权的前提是要保留好相关证据。此案中，原告刘某关于交通费、邮寄费的主张正是因为没有证据予以证实，而没有得到法院的采信。

　　案例

　　生产有毒食品获刑，法院宣告禁止令

　　韦某长期利用国家明令禁止的食品添加剂工业松香，给猪头、猪蹄脱毛，并将脱过毛的猪头、猪蹄送往卤肉店进行加工销售。经专业机构检测，韦某加工的猪头样品中含有工业松香成分。

　　洛宁县人民法院审理后，依法以生产、销售有毒、有害食品罪判处被告人韦某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金1.5万元。同时禁止被告人韦某在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。

　　●法官点评：

　　根据法律规定，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，处五年以下有期徒刑，并处罚金。根据情节，最高可处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。

　　此外，此案涉及禁止令的适用问题。根据相关法律规定，对危害食品安全犯罪社会危害性不大的犯罪分子适用缓刑，并同时宣告禁止令，有利于预防食品安全犯罪。

　　案例

　　轿车因存在缺陷损毁，厂家承担责任

　　杨某购买了一辆轿车，车辆价款为38万元。不久，该车在栾川县一空地着火，导致车辆全部损毁、报废。事发后，栾川县消防部门作出事故认定，认定此事故属于产品质量责任。

　　事发后，保险公司依据杨某投保的自燃损失险，在保险限额内向杨某赔偿车价款30.1万元。杨某垫付的鉴定费5000元、余下车款7.9万元、因车辆被烧毁使用替代交通工具费用2000元，未能赔偿。

　　最终，杨某将该车辆生产厂家诉至栾川县人民法院。法院审理后，依法判决车辆生产厂家赔偿原告杨某车价款、车辆购置税、鉴定费等各项损失共计118478元。

　　●法官点评：

　　根据法律规定，生产者应当对其生产的产品质量负责。因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产损害的，生产者应当承担责任。本案中，原告杨某购买轿车停放期间自燃，造成车辆损毁。消防部门认定该产品存在缺陷，故被告轿车生产厂家应对原告杨某的损失承担赔偿责任。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王博文）
[ 责任编辑：席倩倩]
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