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一车俩身份 “整容”后冒充新车入户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-16 08:50

　　车身上的车架号后五位数字是16632

　　专业仪器显示该车车架号后五位数字是24409

　　“我要是轻信车主的话，这车就顺利入户了。”昨日，市交警支队车管所民警说，他查出一辆办入户的车系一车俩身份。

　　带着疑问去查验，民警发现“新车”有问题

　　今年58岁的段静伟是市交警支队车管所查验科民警，已从警34年，在车辆查验岗位工作了7年。

　　12日上午，一辆黑色大众轿车驶入市交警支队车管所查验区，段静伟查验该车车架号后，心里咯噔一下……

　　“这辆大众轿车的车架号、发动机柔性标签有被人改动的痕迹，新车绝对不会出现这种情况。”段静伟说，为避免引起车主杨某警觉，他半开玩笑地问杨某“这是新车不”，杨某肯定地回答“刚买的新车，购车发票、车辆合格证齐全”。

　　“新车”系一车俩身份，警方已介入调查

　　杨某的回答加深了段静伟的疑惑，因为他“说话时语气紧张”。随后，段静伟依次查验了车辆车架号、车辆合格证书及车辆外观，发现这几处均不正常。“车架号有明显的改动痕迹；车辆合格证书也存在瑕疵；车尾部有二次钣金喷漆的痕迹。”段静伟说。

　　随后，段静伟利用专业仪器读取了轿车内置芯片上的车辆信息，仪器显示该车车架号后五位数字是24409，而车身上的车架号后五位数字是16632。

　　“我们查询后证实，该车已在河北省沧州市办理了入户手续，是典型的一车俩身份，这说明这辆车来路不正。”段静伟说，他向杨某摊牌后，杨某才改口说这辆车是抵账车，但对方承诺该车从未登记落户。

　　昨日，市交警支队车管所相关负责人说，目前，该所依法暂扣了杨某的车辆，警方已介入对此展开调查。

　　提醒：看清关键信息很重要，购买低价车要慎重

　　我市汽车行业资深人士张春朋说，一般来说，新车价格透明，二手车的价格不仅不透明且波动大，其中就暗藏“风险”。虽然不少二手车销售平台打着“买到事故车包退”的广告语，但交易后，消费者能成功退车的可能性极小。因此，消费者在购车前应注意查看车辆的关键信息，慎重购买价格低于市场价的车辆。

　　在买车前，消费者要看二手车的机动车行驶证、车辆登记证明、机动车来历证明、机动车车牌号、车架号等信息，另外一定要查清该车是否欠费或有违法行为。在交易前，要对二手车的车况进行全面检测，可通过查看车辆保险理赔记录确定该车是否发生过重大事故，条件允许的话还可通过第三方汽车检测机构对车辆进行检测。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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