两名男子到派出所报警 结果民警发现他俩是逃犯

昨日，嵩县公安局田湖派出所民警给小记打来电话：有两名男子到派出所报警，说他们多次接到来自安徽的陌生电话，怀疑遇到了诈骗，我们却意外发现这俩人都是上网逃犯。

昨日，嵩县公安局田湖派出所民警给小记打来电话：有两名男子到派出所报警，说他们多次接到来自安徽的陌生电话，怀疑遇到了诈骗，我们却意外发现这俩人都是上网逃犯。

民警告诉小记，13日下午，两名20多岁的男子来到田湖派出所，其中一男子介绍自己是田湖镇洒落村人，自称近期多次接到来自安徽的陌生电话，电话里的人自称是安徽民警，声称该男子曾在安徽作案，让其尽快到安徽公安机关接受处理。

“男子说自己没去过安徽，怀疑自己遇到电信诈骗。”民警说，起初，他们听完男子的描述后也觉得像诈骗。不过，出于职业敏感，民警悄悄在全国在逃人员信息库查询该男子的信息，发现该男子确系安徽公安机关上网追逃的廉某。

眼看犯罪嫌疑人“主动”送上门，民警先稳住该男子，接着又悄悄查询其同行男子的身份，结果发现男子齐某也是安徽公安机关上网追逃的逃犯，系同案犯。2016年，两人曾在鹤壁市参与电信诈骗团伙的作案，对安徽受害人廖某实施了诈骗，安徽警方遂将廉某、齐某上网追逃。

目前，犯罪嫌疑人廉某、齐某已被羁押于嵩县看守所，近日将被移交给安徽警方。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 胡晓）