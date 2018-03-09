“河南最美大学生”候选人魏斐：勇做创新创业追梦者

“去参加一个商学院的面试，想给自己再充充电。”日前，记者见到河南科技大学车辆工程专业硕士研究生魏斐时，他刚从外地赶回洛阳，显得风尘仆仆。

“去参加一个商学院的面试，想给自己再充充电。”日前，记者见到河南科技大学车辆工程专业硕士研究生魏斐时，他刚从外地赶回洛阳，显得风尘仆仆。

近日，魏斐入选首届“河南最美大学生”候选人。而前不久，在由团中央学校部、全国学联秘书处主办的评选活动中，魏斐从253所高校497名大学生创业者中脱颖而出，获得2017年大学生创业英雄百强称号。

九层之台起于累土

魏斐1991年生于河南平顶山，2015年起在河南科技大学车辆工程专业就读硕士研究生，担任河南科技大学校研究生会主席、车辆与交通工程学院研究生党支部书记等职务。

“他有用不完的精力，像台‘永动机’，每天天不亮就出门。”提起魏斐，他的同寝室好友兼创业团队骨干张磊敏很是叹服。研究生的课业任务比较繁重，但魏斐身兼数职，每天要处理大量的组织管理事务，还能在每次学业考试中都名列全班第一。张磊敏说，刻苦认真、勤勉上进是魏斐获得成功的基础。

“脑子活、有灵气，不甘于平庸，为他走向创新创业之路提供了持续动力。”河科大党委研究生工作部部长王晓梅如此评价魏斐。

而真正使魏斐走上创新创业之路的是他在刚升入大学时的一段经历。2011年，第十届“挑战杯”河南省大学生创业计划竞赛开赛。入学不久的魏斐与他的团队研发出了一款全自动智能鞋套机，并以此项目最终荣获省级金奖。

小试身手，让他品尝到了成功的愉悦。“这在精神层面给予我的满足感是无可比拟的。”魏斐说。

追逐梦想矢志不渝

“对工作和事业，他都追求完美。”魏斐的搭档、河科大校研究生会骨干成员张亚桥说，去年5月，筹备一年一度的研究生毕业庆典，魏斐领着同学搭舞台。临近结束时，发现舞台布置存在瑕疵，于是他把舞台拆了，和剩下的几个同学重新搭建，一直忙到次日凌晨三点。

魏斐说，每天叫醒他的不是闹钟，而是梦想。凭着这股较真的精神，他创业的道路越走越宽，先后参加第五届中国创新创业大赛、2016年中国小微企业创业创新峰会、中国直通硅谷创新创业大赛等活动。他还先后组建创办黄淮KAB创业俱乐部、河南丹洛电子科技有限公司等创业机构和企业。

读研期间，魏斐和他的团队先后研发了“新型便携式环保空调”“新型集成化驱动控制系统”“多元化智能柔性系统”等十多个科技项目。他本人还申报了8项国家实用型专利，在国家核心期刊上发表论文6篇，并参与2项国家自然科学基金项目，并荣获国家奖学金、河南省青少年科技创新奖、河南省优秀研究生干部、河南省文明学生、河南省社会实践先进个人等荣誉称号。

厚积薄发绽放精彩

“有帅才，知人善任，整合能力极强。”这是河科大车辆与交通工程学院团委副书记商大恒对魏斐的评价，也是对魏斐在创业团队中承担的重要角色给予的充分认可。

2017年，魏斐和他的团队取得了最为重要的收获，这也是他长期以来厚积薄发的结果。作为“新能源汽车新型集成化驱动控制系统”项目带头人，他组建了一只专业性极强的创新型硕博创业团队，参加了第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛。

“我们的这个系统，把新能源汽车的五大控制器集成在一起，可谓新能源汽车的中枢神经系统。”团队骨干张磊敏说，和传统的控制器相比，他们研发的系统体积减小48%，重量减小50.8%，成本减少近一半，可靠性却大大提升。

因为项目的科技含量高、创新性强、市场应用前景好，魏斐和团队一路过关斩将杀入全国总决赛。去年9月，在总决赛的舞台上，魏斐的团队在和清华北大等知名高校的同场较量中不落下风，勇夺全国银奖，刷新了我省高校在该项赛事中的最好成绩。

此次参赛，魏斐的团队不仅收获了奖项，他们的项目也受到了许多知名企业的青睐，此后与宇通新能源汽车、河北御捷汽车、奇瑞新能源汽车等多家主流车企建立了合作意向关系。他和团队所研发的新型集成化控制系统，目前已成功销售到河北御捷汽车、波导汽车等多家企业。

与困难为友、同荆棘为伴、以辛勤为乐、以进步为喜，这是魏斐生活的准则。“只要心中有梦，前方就必定有光。”对于未来，他充满期待。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 扈孟德 文/图）