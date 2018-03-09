洛阳赏花季拉开帷幕！“赏花地图”送给您

因为刚刚过去的冬季气温较低，这个春天，春花绽放的时间要比往年晚了许多。好在，这几日持续的高温，终于“唤醒”了洛阳城里的繁花。为了让您的赏花之旅更便捷，这几天，《洛阳晚报》记者走街串巷、探访市区各大公园，为您整理出这份“赏花地图”。

因为刚刚过去的冬季气温较低，这个春天，春花绽放的时间要比往年晚了许多。好在，这几日持续的高温，终于“唤醒”了洛阳城里的繁花。

为了让您的赏花之旅更便捷，这几天，《洛阳晚报》记者走街串巷、探访市区各大公园，为您整理出这份“赏花地图”。

1 有哪些花？去哪儿赏？请收下“赏花地图”

连翘

花期目前正值盛开，预计花期持续10天至14天

推荐观赏地点

●王城公园傲梅渲春园牡丹观赏区内的涧河沿岸

●隋唐城遗址植物园湖边及渠边

●牡丹公园中南部

●中国国花园北侧洛浦公园河堤周边

●西环路道路两侧

●西苑公园中心人工湖附近及园区东南部

红叶李

花期目前正值初开，预计花期可持续15天左右

推荐观赏地点

●王城公园内各处零星种植

●隋唐城遗址植物园一级路两侧及大湖周边

●洛浦公园北堤滨河路与王城大桥交叉口西侧河洛戏园附近

●洛浦公园北堤丽新路附近●西苑公园东北区瀛洲岛附近

●牡丹公园东部●国花路沿线机非隔离带内

美人梅、杏梅等

花期目前正值初开，预计花期可持续15天左右

推荐观赏地点

●王城公园傲梅渲春园牡丹观赏区

●隋唐城遗址植物园东南侧梅园

二乔玉兰、白玉兰、星花木兰、紫玉兰等

花期目前正值盛开，预计花期可持续至3月下旬

推荐观赏地点

●王城公园月亮门附近

●隋唐城遗址植物园东北侧的木兰琼花园内

●西苑公园中心人工湖东侧牡丹地里

●牡丹公园中南部

●洛浦公园北堤西大门附近

●太康路、望春门街、政和路

杏花

花期目前正值盛开，预计花期还可持续一周

推荐观赏地点

●王城公园甘棠洲牡丹观赏区

●隋唐城遗址植物园西南侧千姿牡丹园九色台附近

●洛浦公园北堤电视塔附近

●周山森林公园东区、中区及西区

●龙鳞路两侧

榆叶梅

花期目前正值盛开，预计花期可持续14天左右

推荐观赏地点

●王城公园傲梅渲春园牡丹观赏区

贴梗海棠

花期目前正值初开，预计花期可持续至4月上旬

推荐观赏地点

●隋唐城遗址植物园西南侧海棠园

2 天气忽冷忽热，如何推算花期？

刚刚过去的冬季有些冷，这个春季又忽冷忽热，让不少春花的开花时间，与往年相比晚了许多。想赏花的您，该怎样确定赏花时间呢？

隋唐城遗址植物园高级工程师沈改霞告诉记者，虽然每次降温，部分春花的开花时间会被推后一些，但目前很多春花植物的枝干上都已挂满了花苞，如早樱、碧桃、丁香等。只要持续有几个晴朗好天气，这些花就会不分花期早晚，集中绽放。如果碰上天气晴好的双休日，建议您走出家门到公园逛逛，说不定就能邂逅别样美景。

3 “晚报自然课堂”开始报名啦，带您认识洛城四季

春天已经来临，生活在这座城市的我们，又迎来新一轮的春夏秋冬。

每一次季节转换时，大自然里的洛阳，一天天有着怎样的变化？

春天，一起来了解满园的繁花都有哪些好听的名字，它们的家乡在哪里；牡丹专家为您讲述孕育一个牡丹新品种，要经历哪些奇妙过程；夏天，我们一起到田间地头，体验麦田里的收获喜悦；秋天，共赴野外，听一场蝉鸣演唱会……

如果您想让自己的孩子有更多亲近自然的机会，满足孩子对大自然的好奇心，让孩子积累更多的自然科学知识，请参加“晚报自然课堂”！

“晚报自然课堂”是什么？它不是正儿八经坐在教室里上的自然课，而是身临其境的自然体验，也是爱与分享的引导；它不仅仅是科学知识的传授，还穿插着各种实验和动手游戏。

若您家中有6岁至12岁的小朋友，赶紧来为孩子报个名吧，我们将在2018年里为每一个参与的亲子家庭奉上丰富多彩的自然体验活动！

您可关注“微动洛阳”公众号(微信号：weidongluoyang)，将孩子的姓名、年龄及个人联系方式发送至后台，也可发短信至15537923160报名。（洛阳晚报记者 李雨璐 张怡熙 实习生 段婉璐）