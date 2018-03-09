嵩县警方侦破一起贷款诈骗案件

一边是虚构证明骗取贷款，一边是违法发放贷款，日前，嵩县公安局侦破一起贷款诈骗案，抓获3名犯罪嫌疑人。

一边是虚构证明骗取贷款，一边是违法发放贷款，日前，嵩县公安局侦破一起贷款诈骗案，抓获3名犯罪嫌疑人。

去年11月30日，嵩县人民法院在审理一起金融借款纠纷案件时，发现涉嫌贷款诈骗的案件线索，并移交至嵩县公安局。嵩县公安局经侦大队立即展开侦破，经过两个多月的线索追查，3名犯罪嫌疑人吕某、李某、郭某逐渐浮出了水面。

经查，2014年4月，吕某以其兄吕某峰的名义，伪造吕某峰在某单位的入股证明，逼迫吕某卿等人为其担保，谎称贷款资金用于选矿，经李某牵线搭桥，骗取嵩县某金融机构发放贷款200万元。该笔贷款于2014年4月16日发放后，吕某挥霍50万元，并将其中150万元转给李某。在贷款过程中，该笔贷款信贷员郭某在明知吕某所提供资料为假的的情况下，仍为其办理相关贷款手续，并为其发放贷款。

李某、吕某同信贷员郭某内外勾结，骗取金融机构发放的200万元贷款，至今无法归还。

民警在侦查中发现，3名犯罪嫌疑人目前分别居住在洛阳市区、嵩县车村镇和栾川县，为防止犯罪嫌疑人逃窜、串供，需同时抓捕。近日，抓捕时机成熟后，民警兵分三路同时开展抓捕行动，顺利将3人抓获归案。

经审讯，3人对其贷款诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，李某、吕某因涉嫌骗取贷款被刑事拘留，郭某涉嫌违法发放贷款被取保候审，案件仍在进一步办理当中。 （洛阳日报记者 申利超 通讯员 姚保国）