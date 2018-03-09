今年，洛阳市快递邮政行业将迎来哪些变化？

14日，市邮政管理局发布了去年我市快递行业的大数据总结，并明确了今年的工作计划。截至去年年底，我市乡镇快递网点覆盖率达到100%，智能快递柜数量超过700组。今年，我市计划新增150组智能快递柜，继续强化收寄验视、实名收寄、过机安检制度，并于6月底实现实名收寄信息化全覆盖，届时将对未能履行职责的快递企业处以重罚。

14日，市邮政管理局发布了去年我市快递行业的大数据总结，并明确了今年的工作计划。截至去年年底，我市乡镇快递网点覆盖率达到100%，智能快递柜数量超过700组。今年，我市计划新增150组智能快递柜，继续强化收寄验视、实名收寄、过机安检制度，并于6月底实现实名收寄信息化全覆盖，届时将对未能履行职责的快递企业处以重罚。

具体来说，哪些变化将影响我们的生活呢？一起来看看吧。

回顾

去年，我市4家快递公司被要求停业整顿

记者从市邮政管理局了解到，去年，在“快递下乡”和县级快递网点设立独立法人工作的推动下，我市快递行业新增快递网点75个，总数达到424个，同时对200余个快递网点进行了抽查，行政处罚36次，罚款62.79万元，4家快递公司被要求停业整顿，5家快递公司被约谈。

截至去年年底，我市乡镇快递网点的覆盖率达到100%。去年，我市新建或改建标准化营业网点150个，建成快递综合服务站23个，智能快递柜数量超过700组。

展望

今年计划亮点多，晚报带您抢先看

今年，我市快递邮政行业将迎来哪些改变？

●更多农村将实现直接通邮

目前，全市2839个建制村已实现100%通邮。今年，市邮政管理局将督促引导中国邮政集团公司洛阳市分公司，在保证服务的基础上，推出更多服务于农村电商等的新项目，也就是说，今年，更多农村将直接通邮，农村居民网上购物、收发快递有望更便捷。

●新增150组智能快递柜

今年，我市计划新增智能快递柜(信包箱)150组，并将更多地推进智能快递柜与便利店的合作，增强城市末端的投递能力。

●快递三轮车管理更规范

我市将进一步规范快递三轮车使用管理，不仅要求所有快递三轮车满足“三统一”(统一车身颜色、统一标识、统一编码)标准，还将加强对投递员的培训和教育，引导快递三轮车遵守交通法规。以后，快递三轮车在街上横冲直撞或将受到市邮政管理局的处罚。

●推广特色产品寄递服务

今年，市邮政管理局将引导更多快递企业发展特色产品的寄递服务，诸如积极开发各县的特色农产品或旅游文化纪念品等的寄递业务，增强行业服务“三农”的能力。

●加大打击侵害消费者合法权益行为的力度

健全与省邮政管理局12305和市110联动办等部门的合作，消费者投诉、申诉将获更多重视，对侵害消费者合法权益行为的打击力度将增大。

●6月底前，实名收寄信息化实现全覆盖

在打造安全用邮环境方面，今年，我市将继续强化收寄验视、实名收寄、过机安检三项安全管理制度落实，预计6月底前实现实名收寄信息化全覆盖。

●打击非法买卖消费者信息的行为

市邮政管理局将加强与公安、工商等部门的合作，加大对消费者信息安全的保护力度，打击通过寄递渠道非法买卖消费者信息、侵犯消费者合法权益的行为。

●快递包装材质、运输车辆将更绿色

推进快递业绿色包装改革，大力促进包装减量化、绿色化和可循环使用，主要品牌快递企业电子运单使用率提高5个百分点，鼓励快递绿色包装材料的研发和利用，推广使用新能源和清洁能源车辆作为快递运输车辆，支持甩挂运输、多式联运和绿色递送。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张江松）