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洛阳新增三个省级院士工作站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-16 08:58

　　记者近日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2018年第一批省级院士工作站名单，我市的省洛阳国润新材料科技股份有限公司院士工作站、省洛阳腾啸生物科技有限公司院士工作站和省植物源功能蛋白院士工作站入选。至此，我市省级院士工作站增至36个，共享两院院士38名。

　　省洛阳国润新材料科技股份有限公司院士工作站由洛阳国润新材料科技股份有限公司与中国工程院瞿金平院士团队合作建设，重点在超高分子量聚乙烯管道的快速挤出成型及其装备智能化、制品轻量化方向进行研发。

　　省洛阳腾啸生物科技有限公司院士工作站由洛阳腾啸生物科技有限公司与中国工程院张铁岗院士团队合作建设，重点开展生物合成法瓦斯消溶剂及应用技术的研发。

　　省植物源功能蛋白院士工作站由洛阳福切尔生物科技有限公司与中国科学院李季伦院士团队合作建设，旨在培育具有自主知识产权的植物源功能蛋白新产品。

　　对入围省级院士工作站的，省科技厅将协调有关部门、地方和单位在政策、项目、资金、人才、创新平台等方面给予支持。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：席倩倩]
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