洛阳召开2018年全市金融扶贫工作会议

昨日，我市召开2018年全市金融扶贫工作会议，对今年工作进行部署。 昨日，我市召开2018年全市金融扶贫工作会议，对今年工作进行部署。 金融扶贫是实现精准扶贫的重要手段。截至去年年末，全市扶贫小额信贷历年累计投放17.94亿元，历年累计户获贷率达40.05%。其中，2017年全年累计投放14.74亿元。 会议要求，各县(市)区、有关部门及金融机构要采取更大规模的投入、更加有效的措施、更加有力的支持，持续加大对贫困地区的金融支持；要健全金融服务体系、信用评价体系、风险防控体系和产业支撑体系，全力推进扶贫小额信贷工作；要履职尽责、合力推进，共同做好金融助推脱贫攻坚工作；要在持续深入复制推广“卢氏经验”基础上，大力推广栾川、伊川普惠金融先进经验，不断提升全市金融扶贫工作水平。 副市长李金迎参加会议。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 王露）