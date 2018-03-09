洛阳将建消费维权诚信体系新机制

我市将依托消费维权大数据，积极建设消费维权诚信体系新机制。这是记者从昨日召开的市消费维权诚信体系建设大会上了解到的。
我市将依托消费维权大数据，积极建设消费维权诚信体系新机制。这是记者从昨日召开的市消费维权诚信体系建设大会上了解到的。
构建消费维权诚信体系，是推进社会信用体系建设的重要内容。会议透露，我市将主要从两个方面开展消费维权诚信体系新机制建设：引入消费维权大数据，建立消费维权信用信息与企业信用关联机制。依托消协组织维权大数据，将投诉处理数据转变为信用评价，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。积极发挥维权专家智库和优秀企业的示范引领作用，实现精准专业维权。积极发挥消费维权专家委员会、消费教育讲师团作用，同时推荐优秀企业加入到诚信体系建设当中。
在此次会议上，我市共有100家企业被授牌洛阳市消费领域首批“诚信创建单位”。
副市长张世敏参加会议。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 邵雅慧 宋文辉）
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