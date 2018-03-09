洛阳出台金融业转型升级行动计划

昨日上午，在工商银行洛阳自贸试验区支行，前来办理业务的市民络绎不绝。去年9月，工商银行洛阳自贸试验区支行正式成立，这是我市第一家在自贸区内挂牌的金融机构。截至目前，该支行已累计向辖内企业投放贷款20亿元。

昨日上午，在工商银行洛阳自贸试验区支行，前来办理业务的市民络绎不绝。去年9月，工商银行洛阳自贸试验区支行正式成立，这是我市第一家在自贸区内挂牌的金融机构。截至目前，该支行已累计向辖内企业投放贷款20亿元。

金融业是实体经济的血液。在两区同建、产融合作、小微双创、中国制造2025试点城市等一系列国家级试点的历史机遇下，我市加大与金融机构合作力度，扩大银行对实体经济信贷投放规模，助力产业转型升级。

日前，我市出台《洛阳市金融业转型升级行动计划(2018—2020年)》，提出要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，推动全市金融业转型发展，为加快建设副中心、打造全省增长极，促进我市经济又好又快发展提供强有力的金融支持。

我市金融业转型升级主要目标及六大任务

主要目标

到2018年

力争金融业增加值占地区生产总值比重6%以上，贷款规模3800亿元以上，保费收入150亿元以上，新增上市(挂牌)或再融资企业18家以上，资本市场融资245亿元以上。

到2020年

力争全市金融业增加值占地区生产总值比重6.5%以上，贷款规模4500亿元以上，保费收入180亿元以上，上市(挂牌)企业280家以上，资本市场融资330亿元以上。

六大任务

●推动银行业转型发展

加大信贷投放力度，优化信贷结构，提高中长期贷款比重，加大对重点企业、重点项目、重大工程、高成长企业的支持力度，鼓励金融机构对企业减费让利。

促进政银企合作，围绕“565”现代产业体系重点产业方向，搭建多层次合作交流平台，引导金融机构服务实体经济发展。

支持供给侧结构性改革，坚持市场化、法制化原则，有序开展债转股、资产证券化，激活金融资源存量，降低企业杠杆率。

围绕我市重大发展战略，加大与省级金融机构合作力度，争取更多金融资源向洛阳倾斜。

●发展多层次资本市场

完善上市后备企业资源库，推动一批成长潜力大、行业优势明显的企业在境内外资本市场上市(挂牌)融资。

支持符合条件的上市(挂牌)公司利用配股、增发、发行债券等方式实施再融资。

鼓励产业优势突出的上市企业跨地区、跨所有制实施并购重组。

不断扩大基金规模，加快基金落地，重点支持高端装备制造、新能源汽车、智能制造、大数据、军民融合等产业发展。

●培育发展保险市场

增加保险服务有效供给，鼓励保险公司产品创新，不断扩大保险覆盖面，满足不同层次消费需求。

大力发展政策性农业保险，建立多层次农业保险体系。

发挥保险资金优势，引导保险资金投向健康养老、基础设施建设等项目。

●强化对薄弱环节的金融支持

小微金融：加大融资工具创新力度，以纯信用贷款为重点，扩大知识产权、应收账款等抵质押贷款规模。

“三农”金融：加大金融对实施乡村振兴战略的支持力度。支持农商行、村镇银行等农村中小金融机构加大服务“三农”力度，深化农业银行、邮储银行“三农”事业部改革，提升金融支农水平。

金融扶贫：围绕精准扶贫、精准脱贫，将更多资金用于支持贫困地区发展特色产业。

普惠金融：建立健全普惠金融发展体制机制，强化金融知识普及，更好地发挥金融服务对改进生产、改善生活的“造血功能”。

●深化金融改革开放

持续推进“引金入洛”工程，积极引进银行、保险、证券、信托、基金等各类金融机构，着力打造豫西北最大的金融集聚功能区。

促进地方金融改革发展，支持洛阳银行、农商行、村镇银行等地方法人金融机构发展，探索推动组建金融控股集团，做大做强地方金融。

加强金融监管，完善地方金融监管机构和制度，承接好典当、融资租赁、商业保理、地方资产管理等金融监管任务。

●优化金融生态环境

加强诚信体系建设、依法规范金融市场秩序、防范化解政府债务风险、降低国有企业债务水平等，进一步优化我市金融生态环境。（洛阳日报记者 李迎博）