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观赏冰挂奇观 感受滑雪激情 万安山举行媒体采风活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-15 21:21

　　

七彩大峡谷

　　洛阳网讯 观看冰挂奇观，感受滑雪激情，昨日，万安山集团组织媒体采风团一行走进万安山七彩大峡谷和万安山国际滑雪中心，来自我市的十余名记者亲身感受了万安山的冬日之美。

七彩大峡谷

　　昨日上午，媒体采风团一行来到了位于伊滨区玄奘路与兴业路交叉口向南约三公里处的万安山七彩大峡谷，刚刚步入万安山七彩大峡谷售票广场，一座壮观的冰挂山矗立在眼前，让人不由地感叹大自然的鬼斧神工。进入园区，踏石阶而上，漫步于雪后的纯净世界，放眼望去，悬挂在瀑布两岸的冰挂造型各异，有的如龙须，垂悬于红色岩石，有的如白玉，十分壮观。

七彩大峡谷

　　万安山七彩大峡谷有关负责人介绍，受近日持续降温、暴雪的影响，景区内出现了绵延千米的冰挂奇观。本周末，万安山七彩大峡谷冰挂嘉年华即将开幕，届时，景区将推出半价30元购票入园及入园有礼等一系列优惠活动。

万安山国际滑雪中心

　　随后媒体采风团一行又来到了位于伊滨区伊洛大道南线路东，万安山腹地的万安山国际滑雪中心，记者在景区内看到，雪白的滑道在阳光的照射下格外明亮，游客们个个装备齐全，在滑道上嬉戏玩耍，时不时发出阵阵欢声笑语。

万安山国际滑雪中心

万安山国际滑雪中心

　　据景区有关负责人介绍，滑雪场设置初级和中级滑雪道，以专业滑雪运动级别标准建造，规划建设两条长700米中级滑雪道、两条长500米的初级滑雪道以及练习区。同时建造雪圈道、儿童戏雪区，并配以雪地摩托、无动力雪橇、雪地沙滩车、星际战车等设施，满足各个年龄段的滑雪爱好者的体验需求。(记者 白银龙 通讯员 沈加兴)
[ 责任编辑：周萌]
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