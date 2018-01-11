最新一批省级示范幼儿园名单公布 洛阳这些幼儿园上榜

日前，河南省教育厅在其官方网站发布了《关于公布2017年度河南省示范幼儿园评估结果的通知》(以下简称《通知》)。

洛阳网讯 日前，河南省教育厅在其官方网站发布了《关于公布2017年度河南省示范幼儿园评估结果的通知》(以下简称《通知》)。 《通知》显示，根据《河南省教育厅关于印发河南省省级示范幼儿园评估及管理办法的通知》(教基二〔2016〕946号)要求，省教育厅组织评估专家组，依据《河南省省级示范幼儿园评估标准(修订)》，对2017年申报合格的幼儿园进行了审验评估，同时对满五年的部分省级示范幼儿园进行了复评。根据评估结果，经研究认定，20所幼儿园被评为第十八批“河南省示范幼儿园”，140所幼儿园复评通过，继续保留“河南省示范幼儿园”称号；16所幼儿园复评不合格，撤销“河南省示范幼儿园”称号。 【洛阳有以下幼儿园被评为第十八批“河南省示范幼儿园”】 河南科技大学后勤集团公司科大幼儿园 洛阳市瀍河区华林艺术幼儿园 洛阳石化惠康物业管理公司托幼教育中心开元社区幼儿园 洛阳市高新开发区贝贝中心幼儿园 【洛阳有以下幼儿园继续保留“河南省示范幼儿园”称号】 中航第六一三研究所幼儿园 洛阳市直机关第一幼儿园 新安县实验幼儿园 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学洛阳校区幼儿园(原中国人民解放军外国语学院幼儿园) 中国人民解放军96606部队幼儿园 洛阳洛轴幼儿教育中心南山幼儿园 中国一拖集团有限公司幼儿教育中心四号幼儿园 中国空空导弹研究院幼儿园 中钢集团耐火材料有限公司幼儿园 嵩县实验幼儿园 栾川县第二实验幼儿园 【洛阳有以下幼儿园被撤销“河南省示范幼儿园”称号】 洛阳市商务局幼儿园 洛阳铜加工集团有限责任公司幼儿园 据介绍，申报“河南省示范幼儿园”，必须建园五年以上，通过省辖市市级示范幼儿园(省直管县达到县最高级别)评估并达到两年以上。评定时参考园舍设备、园务管理、队伍建设、保育保健、教育教学、幼儿发展等指标。 2017年，省教育厅对省级示范幼儿园实行动态管理，对已确认的省级示范幼儿园，每五年组织开展一次复评，并根据需要不定期地开展专项督查。复评通过，则保留称号；复评不合格，则取消称号，而被取消称号的幼儿园，三年后才可重新申报。(记者 郭瑛)