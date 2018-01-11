本周洛阳开启“回暖模式” 有雾霾出现

洛阳网讯 经历了一段难熬的“冷”日子，如果您昨日外出了，一定会发现凛冽寒意稍减，气温开始显著回升。今日，记者从洛阳市气象局获悉，未来几日，我市将继续开启“回暖模式”，为市民的体感“解冻”。

但纵使天气暖和不少，市民仍不宜过快卸装，在着装上，保暖还是第一位的。另外，冷空气虽然走了，但给了雾霾可乘之机，老人和小孩需注意尽量减少外出和户外锻炼。

据市气象局本周天气预报显示，预计本周我市降水量偏少，平均气温正常，周极端最低气温-5℃，山区-7℃。周内多受平直西风环流影响，无明显冷空气活动，多云日数较多，扩散条件较差，有不同程度的雾霾出现。具体预报如下：

1月15日(周一)：多云到阴天，部分地区有小雨或雨夹雪，气温-3到6℃；

1月16日(周二)：阴天转多云，气温-2到9℃；

1月17日(周三)：多云间晴天，气温-2到8℃；

1月18日(周四)：多云到晴天，气温-2到7℃；

1月19日(周五)：多云转晴天，气温-3到9℃；

1月20日(周六)：晴天到多云，气温-2到8℃；

1月21日(周日)：多云转晴天，气温-2到8℃。(记者 郭瑛)