昭君的琵琶 石崇的诗（上）

提起西晋石崇，你会想到什么？土豪斗富、绿珠坠楼、金谷二十四友……总之，这是个“不作死就不会死”的家伙。如果知道他竟是王昭君的“知音”，恐怕你会大跌眼镜。

历史就是这么奇妙。汉宫女子王昭君出塞和亲，怀抱琵琶怅然回首，这一形象最早出自石崇的臆测。他在洛阳金谷园作《王明君辞》，也为后来的咏昭君诗奠定了基调。

他是京城首富，也是西晋才子

王昭君是西汉人，石崇是西晋人，若说这两个人有什么交集，总感觉有点儿像关公战秦琼。

年纪相差约300岁的他们，还真因一个物件而拴在了一起。

什么物件？说来大家都熟悉，就是琵琶。

无论是“千载琵琶作胡语”还是“马上琵琶行万里”，古往今来，人们对昭君和亲的故事津津乐道，在咏昭君的诗中，往往少不了琵琶。她在《昭君出塞图》中的形象，基本上是一袭斗篷、怀抱琵琶。可以说，琵琶是昭君出塞不可或缺的道具。

琵琶这个道具并非最初就有，而是人们根据石崇的臆测加上的。

当年为了教绿珠乐舞，石崇在金谷园作《王明君辞》，序言中提到昭君出塞时可能带着琵琶。这首乐府诗流传很广，世人便以讹传讹，认为昭君出塞时真的怀抱琵琶。这个结果，是石崇始料不及的。

对今天的我们来说，这多少有点儿意外：土豪石崇除了斗富，竟然还会写诗？

是呀，很多人都误解他了。毕竟，他还顶着“西晋文学家”的名号呢！我们不妨来看看他一言难尽的人生。

石崇，字季伦，出生于公元249年，其父石苞是西晋的开国元勋。都说知子莫若父，这话一点儿也不假。石苞去世时，压根儿没给石崇留家产，只说“不用担心，这孩子会自己弄钱的”。事实证明，石苞没有看走眼。

石苞从20多岁当修武令开始，在官场上几起几落，不停折腾。他虽有才干，行为却不检点，当荆州刺史时，更是让手下冒充强盗抢劫过往客商，并用这种手段让自己成了西晋首富。后来，他回到京师洛阳，连皇亲贵胄都不放在眼里，没事就跟别人斗富。当时没人能斗得过他，连晋武帝司马炎都没他富有。

如果只是有钱，倒也不算什么，偏偏石崇还是才子，在文学上很有造诣。他在洛阳城外的金谷涧建了别墅——金谷园，园内遍植奇花异草，点缀楼台亭榭。一时间，这里公卿、名流云集，日日宴饮，夜夜笙歌，他们在金谷园中饮酒作诗，成了西晋文坛的一大盛事。

一座金谷名园，多少风流往事

公元300年，石崇在洛阳东市刑场被杀。和他一起受刑的还有潘岳，那个著名的美男子。在金谷二十四友中，他们都是核心人物。

可悲的是，在即将被押往刑场时，石崇还以为自己罪不至死，最多就是流放。等意识到对手要夺他的家产时，他才放弃了活命的幻想。

后来，北宋史学家司马光说：“石崇以奢靡夸人，卒以此死东市。”其实，石崇的死还与两个人有关，就是贾谧和绿珠。

晋惠帝时，皇后贾南风掌权。贾谧是贾后的外甥，好学有才，是个文学青年，又是炙手可热的朝廷显贵。有人奉承他，说他堪比西汉才子贾谊，他一高兴便“开门延宾”，石崇、潘岳、左思、陆机等纷纷依附于他，在洛阳形成了一个顶级的文学圈子。由于这些人常在金谷园中聚会，人们便称他们为金谷二十四友。

那是一段美好的时光，石崇的才华得到了充分展示。他曾作《金谷诗序》，描述众人宴饮赋诗的盛况，称“各赋诗以叙中怀，或不能者，罚酒三斗”。半个世纪后，东晋王羲之作《兰亭集序》，有人将它与石崇的《金谷诗序》相比，王羲之听了很高兴。到了唐代，李白作《春夜宴从弟桃花园序》，也受到石崇的影响，说“如诗不成，罚依金谷酒数”。

然而，金谷园中的风花雪月，难掩朝堂上的血雨腥风。公元300年，贾后被赵王司马伦等人囚禁，贾谧也被诛杀。石崇、潘岳与贾谧走得太近，受此牵连送了命。

根据《晋书》等的记载，石崇被杀还有一个导火索，就是绿珠坠楼。

绿珠是石崇的宠姬，貌美且能歌善舞，被赵王司马伦的手下孙秀看上了。贾谧势败后，石崇被免官，孙秀便派人到金谷园索要绿珠。石崇拒绝了，对绿珠说：“今天我要因你而惹祸。”

为报答石崇，绿珠跳楼而死。石崇也遭到了孙秀的疯狂报复，全家15口人全部被杀。

多少年后，唐代诗人杜牧感怀往事，写了一首《金谷园》：“繁华事散逐香尘，流水无情草自春。日暮东风怨啼鸟，落花犹似坠楼人。”

《王明君辞》既成，琵琶遂成“标配”

昭君出塞的故事发生在西汉，最早见于《汉书》。后人咏昭君的诗成百上千，石崇的《王明君辞》是开端。

明代史学家王世贞曾评价石崇，说他能“纵横一代，领袖诸豪”，主要是因为有过人的才华——他的《思归引》《王明君辞》等作品，文学成就不在潘岳、陆机之下。

清初文学家毛先舒也说，石崇“风流豪俊，兼长笔札”，其诗文虽流传下来的不多，但凭《金谷诗序》和《王明君辞》两篇，他就称得上是才子。

备受好评的《王明君辞》，其实是石崇为教绿珠乐舞而作的乐府诗。他在序言中说：“王明君者，本是王昭君，以触文帝讳，故改之。匈奴盛，请婚于汉，元帝以后宫良家子明君配焉。昔公主嫁乌孙，令琵琶马上作乐，以慰其道路之思。其送明君，亦必尔也。”

这里的文帝，说的是晋武帝之父司马昭。为避他的讳，石崇将王昭君的名字改成了王明君。

在石崇看来，昔日细君公主到乌孙和亲，汉武帝以琵琶相送，以解其思乡之情。那么，汉元帝送王昭君到匈奴和亲，应该也是这样吧。

“其送明君，亦必尔也。”这只是石崇的臆测。随着《王明君辞》的流传，琵琶渐渐成了昭君出塞的“标配”。

除了“莫须有”的琵琶，石崇还为咏昭君的诗定下了基调，那就是“哀怨”。

他在《王明君辞》中写道：“我本汉家子，将适单于庭……昔为匣中玉，今为粪上英。朝华不足欢，甘与秋草并。传语后世人，远嫁难为情。”从“匣中玉”到“粪上英”，石崇写出了鲜花插到牛粪上的无奈，也表达了自己对昭君和亲的无限同情。

值得一提的是，绿珠善舞，尤其擅长跳明君舞。南北朝时，石崇为此舞所谱的新曲取代了旧曲，并一直流传到唐代。

你看，石崇可不就是王昭君的“知音”吗？（洛阳晚报首席记者 张广英）