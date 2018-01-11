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黄河三尺鲤 本在孟津居
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-15 10:00

　　“鲤鱼跳龙门” (资料图片)

　　黄河三尺鲤，本在孟津居。

　　点额不成龙，归来伴凡鱼。

　　故人东海客，一见借吹嘘。

　　风涛倘相见，更欲凌昆墟。

　　——唐·李白《赠崔侍御》

　　据《新唐书》记载，公元742年，因为玉真公主和贺知章的推荐，李白得到唐玄宗的赏识，做了翰林供奉，后因“脱靴”之事得罪了高力士，高力士便“擿(tī)其诗以激杨贵妃”，唐玄宗欲给李白官做，杨贵妃就从中作梗。李白“自知不为亲近所容”，便更加桀骜不驯、我行我素。

　　公元744年，可能是觉得再在长安待下去已无任何意义，李白便“恳求还山”，得到唐玄宗允许。

　　本诗即此次“还山”时游洛阳所作。

　　“黄河三尺鲤，本在孟津居。点额不成龙，归来伴凡鱼。”黄河孟津段所产鲤鱼天下闻名，但李白不说它味道鲜美，而是借“鲤鱼跳龙门”的故事抒发“有志不获骋”的愤懑之情。

　　传说居住在黄河里的鲤鱼，只要跳过龙门，就能化身为龙。跳不过去的，摔下来时额头会落疤，还是一条鱼。

　　我本是居住在黄河里一条志向高远的鱼，有为国家建功立业的远大志向，谁料跃“龙门”不过，只好又回到河中，与那些碌碌无为的凡鱼为伴。

　　“故人东海客，一见借吹嘘。”此处的“故人”指的是崔侍御。“东海客”是“东海钓鳌客”的缩写，唐诗中常用此比喻志向远大、胸襟开阔之人，李白就曾自称“海上钓鳌客”。

　　这里是在称赞崔侍御：“老朋友，你是位高人，感谢平日里对我的夸赞和抬举。”言外之意，“希望以后能得到你一如既往的支持，有机会多向朝廷举荐我”。

　　“风涛倘相见，更欲凌昆墟。”“凌昆墟”，即登上昆仑山。如果我们能在时代的滚滚洪流中再次相见，希望我能青云直上，登上事业最高峰。李白志向远大、豪气冲天，可惜的是，他终其一生都没有机会“凌昆墟”。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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