“鲤鱼跳龙门” (资料图片)

黄河三尺鲤，本在孟津居。

点额不成龙，归来伴凡鱼。

故人东海客，一见借吹嘘。

风涛倘相见，更欲凌昆墟。

——唐·李白《赠崔侍御》

据《新唐书》记载，公元742年，因为玉真公主和贺知章的推荐，李白得到唐玄宗的赏识，做了翰林供奉，后因“脱靴”之事得罪了高力士，高力士便“擿(tī)其诗以激杨贵妃”，唐玄宗欲给李白官做，杨贵妃就从中作梗。李白“自知不为亲近所容”，便更加桀骜不驯、我行我素。

公元744年，可能是觉得再在长安待下去已无任何意义，李白便“恳求还山”，得到唐玄宗允许。

本诗即此次“还山”时游洛阳所作。

“黄河三尺鲤，本在孟津居。点额不成龙，归来伴凡鱼。”黄河孟津段所产鲤鱼天下闻名，但李白不说它味道鲜美，而是借“鲤鱼跳龙门”的故事抒发“有志不获骋”的愤懑之情。

传说居住在黄河里的鲤鱼，只要跳过龙门，就能化身为龙。跳不过去的，摔下来时额头会落疤，还是一条鱼。

我本是居住在黄河里一条志向高远的鱼，有为国家建功立业的远大志向，谁料跃“龙门”不过，只好又回到河中，与那些碌碌无为的凡鱼为伴。

“故人东海客，一见借吹嘘。”此处的“故人”指的是崔侍御。“东海客”是“东海钓鳌客”的缩写，唐诗中常用此比喻志向远大、胸襟开阔之人，李白就曾自称“海上钓鳌客”。

这里是在称赞崔侍御：“老朋友，你是位高人，感谢平日里对我的夸赞和抬举。”言外之意，“希望以后能得到你一如既往的支持，有机会多向朝廷举荐我”。

“风涛倘相见，更欲凌昆墟。”“凌昆墟”，即登上昆仑山。如果我们能在时代的滚滚洪流中再次相见，希望我能青云直上，登上事业最高峰。李白志向远大、豪气冲天，可惜的是，他终其一生都没有机会“凌昆墟”。（洛阳晚报记者 陈旭照）