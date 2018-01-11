停车小便还倒车 洛阳一男子在高速上“放飞自我”被查

昨日，小记从市交警支队高速大队得知一件奇葩事儿：一辆在高速上疾驰的越野车突然停车，司机下车后站在车前小便。更惊险的是，司机上车后竟开始倒车……

13日11时38分，市交警支队高速大队民警巡视监控视频时发现，一辆银灰色大众越野车突然在二广高速东半幅与宁洛高速交叉口附近的应急车道上停车。

监控视频显示，车停20秒后，一名身穿黑色上衣的男子下车走到车辆前方，他侧身查看后方没有来车后竟开始随地小便。“男子停车的位置在路口匝道附近，不时有车辆从他身边疾驰而过，我紧盯监控画面生怕他发生意外。”民警说，几十秒后，更惊险的一幕出现了——男子上车后开始倒车至岔口。

“他倒车数十米后右拐向宁洛高速方向驶去。”民警说，该男子在高速上停车、倒车的行为均属违法行为，他将面临记18分罚款400元的处罚。目前，警方已通知该男子接受处罚。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 李旋）