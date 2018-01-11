偷完自行车又撬早餐车 洛阳这俩男子凌晨干坏事儿被抓

昨日，长春路派出所监控员告诉小记一件事儿：凌晨，两名男子骑着公益自行车在联盟路上晃悠，行迹可疑。随后，他们停车对一辆早餐车实施盗窃。我立即通知民警进行抓捕。

11日凌晨3时，监控员发现两名男子各骑一辆公益自行车行驶在联盟路上。几分钟后，他们停下来，走到路边一辆放心早餐车旁，用一把螺丝刀撬开早餐车的车门。监控员立即通知民警赶往现场。

民警到场发现，早餐车车门已经被撬开，但是里面的玻璃门没有被破坏。两名男子发现巡逻车到来，立即骑上自行车沿着联盟路向西逃跑。随后，民警追至联盟路与向阳路交叉口控制一人，在联盟路与青岛路交叉口将另一人控制。

经调查，嫌疑人张某和白某偷完两辆公益自行车后，路过这辆早餐车时又起歹意。目前，嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步处理。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 肖岩冰）