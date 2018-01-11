推销保险遇到能安排工作的“领导” 洛阳一女子被骗万元

昨日，金谷派出所民警致电本报记者：有个从事保险推销的女市民，经常与人打交道，可谓见多识广，不料栽在一个“演技派”骗子手中，被对方先后骗走一万多元，好在她发现不对劲儿后及时报警，我们用计将骗子引出来并将其控制。

市民郑女士从事保险推销已7年，每天与各种各样的客户打交道。前段时间，她认识一名客户，对方自称姓王，是政府部门的一名领导。郑女士与“王某”见面后，对方未谈论关于保险的事儿，而是低声告诉郑女士，他们单位现有内部招聘名额，需要的话可以找他，郑女士当即推荐自己的爱人。

按照“王某”要求，郑女士带着爱人进行体检。体检一结束，“王某”以为郑女士的爱人办理驾照为由，让郑女士交1350元。不久，“王某”又让郑女士交服装费、押金等共计1.2万元。

郑女士想着能为爱人找个好工作，花这些钱是值得的，遂按照“王某”的要求去做。可是，郑女士与爱人讨论此事时觉得不对劲儿：天底下真有掉馅饼的好事儿？夫妻俩到“王某”所在单位打听，结果傻了眼——该单位并无此人，俩人赶忙到金谷派出所报案。

民警让郑女士与“王某”联系，约地方见面。“王某”刚在约定地点露面，就被蹲守的民警控制。民警得知，“王某”姓张，无业人员，有诈骗前科。目前，张某已被刑事拘留，此案仍在进一步调查。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 李杰）