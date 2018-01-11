洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

推销保险遇到能安排工作的“领导” 洛阳一女子被骗万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-15 09:46

　　昨日，金谷派出所民警致电本报记者：有个从事保险推销的女市民，经常与人打交道，可谓见多识广，不料栽在一个“演技派”骗子手中，被对方先后骗走一万多元，好在她发现不对劲儿后及时报警，我们用计将骗子引出来并将其控制。

　　市民郑女士从事保险推销已7年，每天与各种各样的客户打交道。前段时间，她认识一名客户，对方自称姓王，是政府部门的一名领导。郑女士与“王某”见面后，对方未谈论关于保险的事儿，而是低声告诉郑女士，他们单位现有内部招聘名额，需要的话可以找他，郑女士当即推荐自己的爱人。

　　按照“王某”要求，郑女士带着爱人进行体检。体检一结束，“王某”以为郑女士的爱人办理驾照为由，让郑女士交1350元。不久，“王某”又让郑女士交服装费、押金等共计1.2万元。

　　郑女士想着能为爱人找个好工作，花这些钱是值得的，遂按照“王某”的要求去做。可是，郑女士与爱人讨论此事时觉得不对劲儿：天底下真有掉馅饼的好事儿？夫妻俩到“王某”所在单位打听，结果傻了眼——该单位并无此人，俩人赶忙到金谷派出所报案。

　　民警让郑女士与“王某”联系，约地方见面。“王某”刚在约定地点露面，就被蹲守的民警控制。民警得知，“王某”姓张，无业人员，有诈骗前科。目前，张某已被刑事拘留，此案仍在进一步调查。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 李杰）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]一块钱的红霉素眼膏，功能强大到让你怀疑人生！
  • ·[健康]冬季的心血管病最难防！这么吃远离八种致命疾病
  • ·[健康]牙齿竟然一块块的掉！究竟是……
    		•
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
        刚结婚的月儿坚定地要离婚。事后，月儿有那么一点点懊悔，可是当脱下婚纱走进坚的家庭时，她发现只有离婚才...
  • ·幸福就是与他相扶相伴每一天
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • “洛阳造”房车市场俏销
  • 洛阳市十四届人大六次会议闭幕
  • 洛阳市人民代表大会公告（第一号）
  • 洛阳市人民代表大会公告（第二号）
  • 央视热播剧《换了人间》有张洛阳面孔
  • 洛阳将打造一批四季牡丹观赏园区 公园...
  • 重整行装再出发——热烈祝贺市十四届...
  • 今天洛阳多云到阴天 部分地区转零星小...
  • 洛阳人王向阳冲击《星光大道》2017年...
  • 中信重工：打造高端电液产品制造基地
    		•
    百姓呼声
    燃气管道安装在灶台上面发热会不会危险？
    咨询：早办好抵押 邮储银行什么时候能放款
    精彩图片
    洛阳“市民之家”投用...
    洛阳“市民之家”3月底...
    帅气！一批“铁甲威龙...
    洛阳推广汽车健康档案 ...
    精彩热帖

    手机视角 雪色洛师

    冬梅

    洛邑古城首场大雪

    七彩峡谷 童话世界
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605