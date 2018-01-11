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危险！有人在洛龙区人工湖冰面上玩耍
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-15 09:44

　　家长带着孩子在冰面上玩耍

　　孩子站在冰面上，旁边的家长显得很轻松

　　受最近连续低温天气影响，市区不少水面已经结冰，有不少孩子结伴到冰面上去追逐打闹，让人看得心惊肉跳。昨日，记者接到市民反映后，来到洛龙区积翠南街旁的人工湖畔，发现有家长带着孩子在冰面上玩耍……

　　“有十几个孩子在积翠湖的冰面上玩耍，这冰厚薄不均匀，下面都是活水，万一掉进去就危险了。”昨日，家住洛龙区碧水苑小区的师先生给小记来电，说他们小区南边的积翠湖中，有十几名小孩子在冰面玩耍，被岸上的大人撵走后又折了回来。“3年前，就有人因为溜冰掉进了冰窟窿，险遭不测。现在，这些孩子又都跑到离岸边30多米的冰面上玩耍，要是发生危险可就麻烦了。”

　　昨日11时，《洛阳晚报》记者到现场时，并未见到师先生所说的十几名孩子，但岸边不乏溜冰嬉闹的市民。记者看到，有夫妻俩带着几岁的孩子在冰面上打闹的，还有家长放心地让孩子在冰面上奔跑的，大人在一旁给孩子拍照……采访期间，记者试图提醒，但有家长笑着回应：“天冷，冰冻得很厚，应该没事儿。”

　　这里的冰面真的结实吗？记者沿着积翠湖进行观察，有些地方的冰面曾被砸破，留下清晰的痕迹，后来结冰的区域较之前要薄一些。记者体重90公斤，试图下到冰面，但脚刚踩上去，冰面就传出咔嚓声。记者看到，离岸边最近的冰面已经渗水，记者并未直接站在冰面上，但脚一用力，湖水就泛到了冰面上。

　　对于这种情况，师先生给出建议：管理人工湖的工人可将岸边的薄冰直接砸碎，这样可以防止有人下到冰面玩耍。新区水系管理处相关负责人说，天气寒冷，他们发现市民到湖面嬉闹的情况后，已经安排工作人员巡逻进行劝诫驱赶。

　　记者查看未来几天的天气情况，发现虽然天气依旧寒冷，但气温正在稳步回升，我们在此倡议：请不要在冰面上玩耍了，尤其是一些家长，一定要看好自己的孩子。

　　人在冰面上行走时，发现冰面开裂，或者自己掉进冰窟窿里，应该咋办？洛阳神龙水上义务搜救队队长杨红山提醒：要是发现冰面开裂，应慢慢趴下或躺下，匍匐或翻滚着向河岸边移动，但动作一定要轻，“一旦掉进冰窟窿里，采取任何措施效果都不好，不要挣扎，应立即大声呼救，寻求外援。”杨红山说，能掉进人的冰面都很薄，落水者很难爬上冰面，这些薄冰用手一掰就碎，落水者非但不能爬上冰面，反而会消耗体力，导致冰窟窿变得更大。（洛阳晚报记者 王博东/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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